Tante novità accadranno durante le puntate di Un posto al sole in onda dal 17 al 21 gennaio su Rai 3. Gli spoiler della soap opera svelano che Alberto Palladini mediterà vendetta contro Patrizio Giordano. Fabrizio Rosato, invece, apparirà fuori controllo.

Un posto al sole, puntate 17-21 gennaio: Alberto medita un piano contro Patrizio

Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 17 a venerdì 21 gennaio su Rai 3, raccontano che Patrizio sarà determinato a farla pagare cara ad Alberto, dopo la lite che hanno avuto.

Speranza, invece, concederà una seconda chance a Samuel, mentre Silvia capirà che i suoi amici non approvano la sua relazione con Giancarlo e per questo motivo ci rimarrà molto male.

Bianca mostrerà segni d'inquietudine dovuti alla mancanza della madre Angela. La bambina, infatti, si renderà protagonista di una brutta lite con Jimmy, dimostrando di essere sempre più preoccupata dalla sua situazione famigliare. Alberto, invece, mediterà un piano per trarre il massimo profitto dall'incidente subito per colpa di Patrizio. Per questo motivo Raffaele cercherà di riportare la calma tra i due uomini, facendo partecipe anche Clara.

Clara messa in difficoltà da Palladini

Nelle puntate 17-21 gennaio di Upas ci sarà un gradito ritorno a Palazzo Palladini, che scatenerà gelosie e tensioni.

Intanto Clara verrà messa in difficoltà davanti alla strategia di Alberto, per questo motivo confesserà a Nunzio di sentirsi oppressa dalle responsabilità derivate dalla morte del padre. Tuttavia la madre di Federico avrà una brillante idea per risolvere la questione.

Nel contempo, Mariella e Guido saranno protagonisti di un momento di svago, che si trasformerà ben presto in fonte d'imbarazzo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I rapporti tra Marina e Fabrizio, invece, torneranno a essere difficili per i problemi del pastificio. Rosato apparirà sempre più adirato e scontroso, tanto che la compagna faticherà non poco a stargli accanto.

Fabrizio diventa pericoloso per sé e per gli altri

Katia tornerà a Napoli e organizzerà la sua prima cena ufficiale con Chiara.

Patrizio, invece, si convincerà che Alberto stia ricattando Clara, tanto che Renato cercherà di fare qualcosa per aiutare il nipote.

Silvia apparirà dispiaciuta dopo aver notato Guido trattare con un certo distacco il suo nuovo fidanzato Giancarlo. Roberto, invece, non si troverà d'accordo con Marina in merito al rifiuto della proposta di Chiara. Per questa ragione Ferri deciderà di prendere da solo un'iniziativa.

Fabrizio, dopo aver spiato una chiacchierata tra Marina e Roberto, apparirà distrutto psicologicamente, per questo diventerà pericoloso per sé e per i suoi affetti.

Intanto Clara accetterà di tornare a vivere con Alberto, mentre Silvia si sentirà sempre più sola e per questo motivo troverà conforto in Mariella.