Interessanti novità avverranno durante le puntate di Love is in the air in onda dal 17 al 21 gennaio su Canale 5. Gli spoiler della Serie TV narrano che scoppierà la passione tra Burak e Melo mentre Eda Yildiz e Serkan Bolat dimostreranno di non andare d'accordo.

Anticipazioni Love is in the air, puntate 17-21 gennaio: Burak bacia con trasporto Melo

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le nuove puntate in programma da lunedì 17 a venerdì 21 gennaio in tv raccontano che Burak sarà preda da un violento attacco di gelosia dopo aver visto Eda di nuovo insieme a Serkan.

Il barista, a questo punto, deciderà di affogare il dispiacere alzando il gomito per poi dirigersi in riva al mare dove sarà avvicinato da Melo. Qui, Balci bacerà con trasporto la sua dipendente, che vorrebbe ricambiare il gesto. Peccato che l'uomo si addormenti tra le sue braccia.

Nel frattempo, Serkan deciderà di trasferirsi da Eda. La fioraia, però, apparirà molto combattuta, tanto da invitare l'ex fidanzato ad andarsene il prima possibile. Più tardi, Yildiz confesserà a Melo di avere una voglia matta di baciarlo. Aydan e Ayfer, invece, cercheranno di non far mancare niente a Kiraz, finendo per viziarla. Ovviamente, il gesto finirà per innervosire sia Serkan che Eda.

Deniz licenzia Kerem

Nelle puntate 17-21 gennaio di Love is in the air, Serkan ed Eda avranno visioni diverse sull'educazione da impartire alla loro figlia.

Anche Aydan e Ayfer avranno forti divergenze sulla scuola che dovrà frequentare la nipotina.

Intanto, Melo capirà di essere innamorata di Burak, sebbene non trovi il modo e il tempo per confessarglielo. Un sentimento che sembrerà corrisposto dal barista.

Deniz offesa dal comportamento di Kerem arriverà a licenziarlo, tanto che Eda deciderà di fare la stessa cosa.

Anche Serkan seguirà la decisione, collocando il suo ufficio a casa dell'ex fidanzata. Una svolta che creerà tensioni tra i genitori di Kiraz.

I rapporti tra Eda e Serkan sempre più tesi

Eda chiederà a Kerem di presentare a Nese e Hakan il lavoro svolto. Il giovane, a questo punto, accuserà un forte attacco di panico e per questo Pina correrà ad aiutarlo, offrendogli il suo sostegno.

A tal proposito, Nese deciderà di sponsorizzare i giardini di Yildiz e quindi l'hotel di Deniz presso i suoi colleghi. Per questo motivo, la direttrice dell'albergo apparirà pentita per aver licenziato Serkan ed Eda dopo aver scoperto che il cliente ha deciso di fare affari con lei.

Più tardi, Bolat sarà felice quando apprenderà di dover rimanere due settimane a casa con Kiraz e Yildiz. Tuttavia, il rapporti tra i due genitori diventeranno sempre più tesi per la divisione della gestione della loro bambina. La fioraia rimarrà molto male quando scoprirà che l'architetto ha aperto un asilo dentro l'Art Life per accogliere sua figlia durante le ore di lavoro.