La soap opera Il Paradiso delle Signore continua a riservare parecchie sorprese ai telespettatori.

Nel corso dell’episodio che andrà in onda su Rai 1 l’11 gennaio 2022, Ezio Colombo (Massimo Poggio) si troverà in evidente difficoltà per non aver detto a Veronica Zanatta (Valentina Bartolo) che in realtà la sua ex moglie Gloria Moreau (Lara Komar) è viva e vegeta.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, trama 11 gennaio: Ezio entra in crisi, Maria realizza il suo abito da sposa

Gli spoiler riguardanti ciò che succederà nell’82^ puntata, che verrà trasmessa su Rai 1 martedì 11 gennaio, dicono che Ezio sarà abbastanza in crisi poiché, proprio quando sarà deciso a dire tutta la verità sul falso certificato di morte della ex moglie Gloria alla sua attuale compagna Veronica (Valentina Bartolo), farà un passo indietro.

Il signor Colombo non avrà il coraggio di dire alla madre di Gemma (Gaia Bavaro) come stanno realmente le cose, poiché teme di compromettere la loro storia d’amore.

Nel contempo Irene (Francesca Del Fa) non mollerà la presa, visto che continuerà a mettercela tutta per trovare una nuova coinquilina portando avanti le sue ricerche. Maria (Chiara Russo) invece sarà alle prese con la realizzazione del suo abito da sposa in vista delle sue nozze con Rocco (Giancarlo Commare), che quindi saranno sempre più vicine.

Flora torna a Milano, Flavia dice alla figlia Ludovica di sapere della sua relazione con Marcello

Il direttore Vittorio (Alessandro Tersigni) non farà affatto i salti di gioia quando verrà a sapere che la ditta Palmieri non può soddisfare le richieste da parte degli americani.

A proposito, degli Stati Uniti, la stilista Flora (Lucrezia Massari) - dopo essere stata fuori per le festività natalizie e di fine anno - tornerà nel capoluogo lombardo.

Flavia (Magdalena Grochowska) invece dopo aver colto in flagrante la figlia Ludovica (Giulia Arena) con Marcello (Pietro Masotti), vuoterà il sacco: la signora Brancia di Montalto purtroppo, oltre a dire alla figlia di sapere che lei e il barista hanno intrapreso una relazione, le darà pure un ultimatum.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Infine mentre le "veneri" del Paradiso saranno impegnate a provare dei vestiti spunterà un oggetto in grado di far venire alla luce i segreti della capo commessa Gloria, per la precisione un bracciale in cui sarà inciso il nome e la data di nascita di Stefania (Grace Ambrose), la figlia della donna.