Manuel Bortuzzo lascia in anticipo la casa del Grande Fratello Vip. Qualche giorno fa, il nuotatore aveva svelato ai suoi compagni di gioco che non sarebbe arrivato fino alla finale di questa sesta edizione del reality show, prevista per il prossimo 14 marzo. Manuel, senza mezzi termini, aveva svelato che sarebbe andato via dal programma entro metà gennaio e, tale versione dei fatti, è stata confermata da suo papà.

Confermato l'addio di Manuel Bortuzzo dal Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, durante gli ultimi giorni vissuti nella casa del GF Vip, Manuel Bortuzzo ha annunciato il suo addio al cast del reality show Mediaset condotto Alfonso Signorini, svelando che sarebbe andato via entro metà gennaio.

Una notizia che aveva in parte colpito gli altri protagonisti di questa sesta edizione del reality show, molti dei quali si erano detti dispiaciuti di questo addio.

A confermare l'anticipazione di Manuel data qualche giorno fa ai suoi compagni di avventura, ci ha pensato il papà del ragazzo che, in una recente intervista, ha svelato che suo figlio lascerà la casa nel corso delle prossime settimane, rivelando che non pagherà alcun tipo di penale per questa sua scelta.

Ecco quando Manuel Bortuzzo lascerà la casa del GF Vip

"La motivazione è che è dimagrito tantissimo, ha perso massa muscolare e ha bisogno di tornare ai suoi allenamenti", ha svelato il papà di Manuel confermando di fatto che il motivo di questo addio anticipato di suo figlio è dettato da questioni di salute.

Quando lascerà la casa del GF Vip? Anche in questo caso, il papà di Manuel Bortuzzo ha confermato le date che erano state avanzate nei giorni scorsi dal ragazzo.

"Il 14 o 17 gennaio tornerà a casa", ha rivelato Franco Bortuzzo aggiungendo poi che dietro questa decisione si celi anche la stanchezza da parte del ragazzo, che sente il bisogno di staccare la spina dopo questa esperienza durata quattro mesi.

I dubbi del papà di Manuel sulla love story con Lulù nata al GF Vip

Insomma nel corso delle prossime puntate serali del GF Vip, Manuel dovrà dire addio alla sua amata principessina Lulù Selassié, con la quale in queste settimane ha stretto un rapporto di grande complicità. I due possono essere considerati fidanzati a tutti gli effetti, nonostante il papà di Manuel non abbia mai risparmiato delle frecciatine nei confronti di questa love story.

Franco Bortuzzo, infatti, non ha mai nascosto che questa storia d'amore tra suo figlio e la principessina Lulù non lo convince più di tanto. Si ricrederà in corso d'opera dopo l'addio di Manuel dal GF Vip e dopo che avrà modo di parlare "faccia a faccia" con lui? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.