La serie televisiva iberica Una vita che si sta avviando sempre più alla conclusione, sta continuando a fare compagnia ai fan italiani. Gli spoiler delle puntate in programma su Canale 5 dal 10 al 16 gennaio 2022, raccontano che Genoveva Salmeron dopo essere caduta nella trappola del marito Felipe Alvarez Hermoso sarà decisa a fargliela pagare.

Marcos Bacigalupe invece, vorrà vederci chiaro sulla motivazione del decesso della moglie Felicia Pasamar, venuta a mancare durante il suo soggiorno in Messico: per avere una risposta l’uomo indagherà.

Anticipazioni Una vita al 16 gennaio: Felipe sfugge alla morte grazie a Mendez, Genoveva scrive due missive

Negli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 10 a domenica 16 gennaio, a seguito di un salto temporale Genoveva si troverà ancora dietro le sbarre del carcere in attesa di sapere la sentenza del giudice. Nonostante la sua fine sembrerà vicina, Salmeron sarà decisa a vendicarsi del marito Felipe per averla fatta arrestare con la complicità di Mendez, Laura e Santiago.

In seguito Alvarez Hermoso scatenerà ulteriormente la furia della consorte, nell’istante in cui racconterà ogni cosa di lei su un giornale. Dopo essere stata provocata dal commissario Aurelio, la darklady chiederà a Felipe di farle visita in prigione: quest’ultimo grazie a Mendez non incontrerà Genoveva sfuggendo alla morte, poiché subito dopo scoprirà che la stessa si era preparata un oggetto appuntito per porre fine alla sua esistenza.

Intanto gli abitanti ipotizzeranno che Salmeron potrebbe essere condannata, invece Susana a sorpresa si schiererà dalla parte della detenuta, al contrario di Casilda che non perdonerà Genoveva per aver ucciso la sua amica Marcia. Genoveva oltre a fare pace con gli altri carcerati, scriverà due missive di perdono: una indirizzata al marito e l'altra per il Re.

Sabina e Roberto in difficoltà economiche, Anabel rifiuta la proposta di nozze di Miguel

Intanto Lolita preparerà una sorpresa al marito Antonito che catturerà l’attenzione di Natalia. Nel frattempo Sabina e Roberto avranno delle difficoltà economiche al ristorante Nuovo Secolo XX, proprio nel momento che dovranno investire del denaro per gli scavi.

Marcos intanto non appena rimetterà piede ad Acacias 38, verrà messo al corrente del decesso della moglie Felicia. Mentre Bacigalupe avvierà delle indagini per far luce sulla scomparsa della sua dolce metà, il quartiere sarà colpito da un altro lutto, poiché José Miguel di ritorno dall’Argentina annuncerà ai cittadini che la sua amata Bellita è deceduta. Il signor Dominguez non la prenderà bene, non appena i domestici prepareranno un omaggio per la sua defunta moglie. Miguel invece riceverà un netto rifiuto da parte di Anabel, quando le farà una proposta di matrimonio.