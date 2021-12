La soap opera di origini turche Love is in the air (conosciuta anche con il titolo Sen Çal Kapimi), sta continuando ad appassionare i telespettatori italiani dal periodo estivo, dal lunedì al venerdì dalle ore 16:25 sino alle 17:30 circa.

Nel corso dell’episodio in programmazione su Canale 5 giovedì 6 gennaio 2022, Serkan Bolat (Kerem Bürsin) dopo essere uscito allo scoperto svelando a Kiraz (Maya Başol) di essere suo padre durante la festa di compleanno della bimba, a cui si è presentato vestito da astronauta, si darà da fare per continuare a stupirla.

Questa volta l’imprenditore per fare una sorpresa alla bambina, si intrufolerà nell’appartamento di Eda Yildiz (Hande Erçel) finendo per creare un malinteso: l’architetta paesaggista infatti lo aggredirà dopo averlo scambiato per un malintenzionato.

Trama Love is in the air, del 6 gennaio: Aydan fa firmare a Serkan la richiesta per ottenere l’affidamento di Kiraz

Nella puntata dello sceneggiato che andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset giovedì 6 gennaio, Aydan (Neslihan Yeldan) rimarrà ferma sulla propria posizione, visto che sarà ancora decisa a ottenere la custodia della nipote Kiraz che da poco ha scoperto di avere.

Per riuscire nel suo intento, la signora Bolat farà firmare al figlio Serkan la richiesta di affido con un inganno, dato che gli lascerà intendere che si tratta della dichiarazione di riconoscimento della figlia.

Aydan chiede a Kemal di avviare le pratiche legali, Eda aggredisce Serkan dopo averlo scambiato per un malintenzionato

Dopo aver raggiunto il proprio obiettivo, Aydan si servirà ancora una volta della complicità del suo amato Kemal (Sinan Taymin Albayrak): quest’ultimo avrà il compito di avviare le pratiche legali per l’adozione.

La notte successiva Serkan si metterà all'insaputa di tutti a realizzare una casetta di legno per Kiraz. Eda invece non appena vedrà qualcuno nel suo giardino - convinta che costui abbia delle cattive intenzioni - azionerà gli irrigatori, dopodiché colpirà la persona in questione quando inciamperà, utilizzando una mazza giocattolo di plastica.

L'architetta paesaggista si renderà conto di essersi sbagliata soltanto dopo: l'uomo misterioso in realtà era Serkan, venuto appositamente per fare una sorpresa alla figlia e mantenere la promessa che le aveva fatto. A questo punto Bolat e Eda, completamente bagnati, rientreranno in casa.