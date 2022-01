Secondo le anticipazioni della soap opera italiana Il Paradiso delle signore, nelle puntate che andranno in onda da mercoledì 5 a venerdì 7 gennaio su Rai 1, ci saranno novità e colpi di scena.

In particolare, Ezio e Veronica per sposarsi avranno bisogno del certificato di morte di Gloria e potranno ottenerlo solo tramite la testimonianza di zia Ernesta, che però sarà molto scettica sulla questione e sull'opportunità di dover andare in tribunale a testimoniare. Pertanto, la donna deciderà di parlare con Ezio della questione.

Nel frattempo Fiorenza parlerà con Flavia e si accorgerà che la ragazza non sarà a conoscenza della relazione tra Ludovica e Marcello.

Poco dopo però Gramini dirà tutta la verità alla Brancia riguardo la relazione tra Marcello e Ludovica.

Stefania sarà felice della compagna del padre

Nelle puntate in onda dal 5 al 7 gennaio su Rai 1, Ezio e Veronica scopriranno che per ottenere il certificato di morte di Gloria, servirà la testimonianza di Ernesta.

Ben presto Gloria rivelerà a Ezio che la zia sta Ernesta sta per arrivare a Milano e che è già al corrente della sua falsa morte.

Quando l'anziana donna arriverà nel capoluogo meneghino, Stefania le dirà di essere molto felice per suo padre che ha trovato una donna come Veronica e che stiano per sposarsi, ma allo stesso tempo sarà triste perché non ha una mamma, in quanto la crede morta.

Infatti, la ragazza non è a conoscenza della messinscena della madre.

Zia Ernesta non vorrà testimoniare in tribunale

Poco dopo, Fiorenza avrà una conversazione con Flavia e in questa circostanza la ragazza si renderà conto che la donna non sa nulla della relazione tra Ludovica e Marcello.

Intanto al Paradiso, la riffa natalizia ha avuto un grande successo.

Successivamente, zia Ernesta sarà molto scettica all'idea di presentarsi davanti al giudice a testimoniare per il decesso di Gloria. Proprio per questo motivo, zia Ernesta deciderà di parlare con Ezio di questa situazione.

Ezio e Zia Ernesta verranno spiati mentre parlano

Intanto, la presenza di Flavia sarà un grosso problema per Ludovica.

Ben presto Fiorenza Gramini spiffererà alla signora Brancia che Ludovica ha una relazione con Marcello.

Nel mentre, Ezio avrà una conversazione con zia Ernesta in cui i due parleranno della testimonianza della donna sul decesso di Gloria. Purtroppo però Ezio e la zia non si renderanno conto che qualcuno origlierà tutto.

Non resta che aspettare la messa in onda televisiva delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei protagonisti.