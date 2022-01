La 79° puntata de Il Paradiso delle Signore andrà in onda giovedì 6 gennaio 2022. Le anticipazioni da poco diffuse rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Nonostante gli screzi avuti con Adelaide, Flavia continuerà a frequentare il prestigioso locale milanese. La mamma di Ludovica incontrerà Fiorenza che si accorgerà che la signora sarà totalmente ignara del fidanzamento tra la Brancia e Marcello. Nel frattempo al Paradiso, la riffa di beneficenza organizzata da Conti si svolgerà e otterrà molto successo. Anche Tina, Serena e un'attrice famosa ne prenderanno parte, sostenendo il direttore dell'atelier.

Intanto al Circolo sarà tutto pronto per l'evento ippico. Marco parteciperà insieme a Stefania che lo supporterà per l'intervista ad una giovane cavallerizza. Intanto per Gemma riaffioreranno i momenti del passato, quando incontrerà una talentosa amazzone e si rattristerà molto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Gemma è triste pensando ai momenti del passato

Nel corso della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda su Rai 1 giovedì 6 gennaio 2022, al Circolo sarà tutto pronto per l'evento ippico organizzato per il giorno dell'Epifania. A partecipare sarà anche Stefania che avrà il compito di sostenere Marco durante un'intervista ad una giovane amazzone. Anche Gemma parteciperà alla cerimonia: è un'occasione per la figlia di Veronica di prendere parte a momenti mondani.

Nonostante sia grata per l'invito, la giovane commessa avrà dei momenti di sconforto quando conoscerà una cavallerizza talentosa. La ragazza ricorderà alcuni momenti del passato, quando il padre l'accompagnava in maneggio e la incoraggiava a coltivare la sua passione per l'equitazione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il Paradiso delle Signore, Fiorenza incontra Flavia al Circolo

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmessa venerdì 6 gennaio 2022, rivelano nel dettaglio che Flavia continuerà a trascorrere le sue giornate al Circolo. La mamma di Ludovica incontrerà Fiorenza: l'ex vice presidentessa del Circolo intuirà che la signora Brancia è ignara della relazione tra la contessina e il giovane Barbieri.

La signorina Gramini attuerà così un piano per vendicarsi di Ludovica, per averle rubato il posto come vice presidentessa del prestigioso locale milanese. Nel frattempo al grande magazzino si svolgerà la riffa di beneficenza organizzata da Vittorio. L'evento riscuoterà molto successo e ne prenderanno parte anche Serene, la giovane Amato e una famosa attrice. Il dottor Conti sarà entusiasta per la buona riuscita dell'evento e non perderà l'occasione per ringraziare il suo staff per il lavoro svolto.