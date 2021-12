Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni della settimana dal 3 al 7 gennaio 2022, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Ludovica e Marcello, i quali saranno costretti a separarsi e ad intraprendere due strade differenti "per colpa" di Flavia. Intanto Anna riceverà un invito ufficiale a casa Amato, per conoscere i familiari del suo fidanzato.

Il ritorno di Flavia, Ludovica e Marcello si separano: anticipazioni Il Paradiso delle signore 3-7 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni di queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore previste nel corso della settimana che va dal 3 al 7 gennaio 2022, rivelano che si assisterà al ritorno in città di Flavia.

La donna rimetterà piede a Milano dopo un periodo di assenza e la sua presenza costringerà sua figlia Ludovica a prendere delle drastiche decisioni.

La ragazza, infatti, sarà costretta ad interrompere la sua relazione con Marcello, dato che sua mamma non è ancora a conoscenza di questa storia d'amore sbocciata tra sua figlia e il giovane barista.

Di conseguenza, Marcello dovrà andare via dall'abitazione che condivideva con la giovane Brancia e sarà costretto a tornare a casa di Armando.

Gemma fa la misteriosa su Marco: spoiler Il Paradiso delle signore 6

Ma i colpi di scena non sono finiti qui: gli spoiler de Il Paradiso delle signore 6 fino al 7 gennaio, rivelano che malgrado il "segreto" di Ludovica, Flavia troverà una cravatta all'interno della casa di sua figlia, che desterà non pochi sospetti.

Così, la donna, chiederà spiegazioni a sua figlia, curiosa di scoprire tutta la verità su quanto è accaduto durante la sua assenza.

Intanto Veronica sarà sempre più curiosa di conoscere il nuovo ragazzo che sta frequentando Gemma anche se, la ragazza continuerà a prendere tempo e a fare la misteriosa. Nel frattempo Marco tornerà dalle vacanze e riceverà un nuovo incarico che lo porterà a stare a stretto contatto con Stefania.

Anna viene invitata a casa Amato: trame Il Paradiso delle signore al 7 gennaio 2022

E poi ancora, le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore dal 3 al 7 gennaio 2022, rivelano che in occasione dell'Epifania, si svolgerà una riffa di beneficenza che sarà un grandissimo successo.

Occhi puntati anche su Anna: nei nuovi episodi della soap opera pomeridiana di Rai 1, la giovane Imbriani riceverà un invito a casa della famiglia Amato, per quelle che potrebbero essere le presentazioni ufficiali con i parenti del suo fidanzato Salvatore.

Nel frattempo Marco cercherà in tutti i modi di spronare Gemma ad andare di nuovo a cavallo. Per la giovane ragazza, però, non sarà facile dato che avvicinarsi di nuovo al mondo dell'equitazione, per lei vuol dire riaprire delle vecchie ferite del passato.

Flavia scopre la verità su Ludovica: trame Il Paradiso delle signore al 7 gennaio

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler di queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che dopo il suo ritorno in città Flavia avrà modo di rivedere anche Fiorenza, la quale non perderà occasione per spifferare tutta la verità alla donna su quanto sta succedendo nella vita di sua figlia.

E così, sarà proprio Fiorenza a mettere al corrente Flavia della relazione in corso tra Ludovica e il barista Marcello.

Cosa succederà a questo punto della situazione? Quale sarà la reazione di Flavia nel momento in cui scoprirà di questa tresca in corso tra sua figlia e il giovane Barbieri? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti della soap previsti per il mese di gennaio.