La puntata de Il Paradiso delle Signore andata in onda nella giornata di venerdì 7 gennaio è terminata con un colpo di scena. Infatti, nei secondi finali dell'episodio, Ezio ed Ernesta stavano avendo una conversazione confidenziale a casa e stavano parlando di Gloria e, all'improvviso, si è sentito un rumore nel cuore della notte. A quel punto, Colombo ha immaginato che qualcuno possa avere sentito tutto e, nelle puntate che andranno in onda nel mese di gennaio, tutti i nodi verranno al pettine, perché una persona vicina al papà di Stefania scoprirà che la capo commessa del negozio di moda è la moglie di Ezio e ci saranno duri scontri.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni gennaio: una persona vicina a Ezio scopre che Gloria è sua moglie

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore ci informano che ci saranno importanti novità. Infatti, nell'episodio del 7 gennaio qualcuno potrebbe avere origliato la conversazione privata fra Ernesta ed Ezio e ci sarà un passo avanti nella vicenda. In base a quanto trapelato in rete, sembrerebbe certo che non sia stata Stefania a udire le confidenze fra suo padre e la zia, ma un'altra persona. Al momento non è chiaro di chi si tratti, anche se è ipotizzabile possa trattarsi di Veronica oppure di Gemma, presenti quella notte nell'abitazione.

Il Paradiso delle signore, puntate di gennaio: i comportamenti di Ezio destano sospetti

Le anticipazioni di quanto verrà trasmesso nel mese di gennaio rivelano che i colpi di scena proseguiranno. Infatti, una persona molto vicina ad Ezio inizierà a notare dei comportamenti sospetti nell'uomo e il personaggio, al momento ignoto, metterà insieme i tasselli del puzzle, rendendosi conto che Colombo ha mentito.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Attualmente, non è stato rivelato cosa combinerà il direttore commerciale della Palmieri e in che modo si farà scoprire o se verrà nuovamente udita una conversazione compromettente fatta con la zia o con Gloria.

Il Paradiso delle signore, episodi gennaio: una persona vicina ad Ezio scopre che Gloria è sua moglie

Inoltre, ulteriori indagini porteranno alla luce la verità sul passato del papà di Stefania e del matrimonio con Gloria Moreau.

In base a quanto trapelato in rete, sembrerebbe prospettarsi un periodo difficile per il direttore commerciale della Palmieri, che si troverà protagonista di duri scontri e aspri chiarimenti con un personaggio della fiction. Dal momento che non si tratterà di Stefania, perché le anticipazioni hanno già escluso tale eventualità, potrebbe trattarsi di Veronica o Gemma, anche se, attualmente non è certo. L'unica cosa sicura è che nelle puntate de Il Paradiso delle signore di gennaio, Ezio sarà al centro di duri scontri e avrà chiarimenti con qualcuno. Non resta che attendere i prossimi episodi della fiction Rai, per scoprire se Stefania scoprirà che la capo commessa è sua mamma.