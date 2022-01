Dopo tre giorni, si è finalmente conclusa la discussione che due protagonisti di Amici 21 hanno avuto durante le vacanze. Venerdì 7 gennaio è stato caricato l'ultimo video della lite che ha visto scontrarsi LDA ed Elena, due cantanti della scuola che nel recente passato hanno avuto un flirt. Con il pretesto delle pulizie fatte male e dei turni non rispettati, i ragazzi se ne sono dette di tutti i colori, arrivando alla rottura totale quando hanno ammesso di non andare d'accordo su nessun fronte.

Liti, urla e lacrime nella casa di Amici

Nell'attesa che venga registrata la prima puntata di Amici del 2022, i fan sono stati aggiornati su alcune cose che sono successe tra gli allievi durante la pausa natalizia.

Tra il 5 e il 7 gennaio, ad esempio, su Witty Tv sono stati caricati dei video che riassumono un'accesa discussione che c'è stata in casetta tra Natale e Capodanno, ovvero quando il talent-show non era in onda.

Il tutto è iniziato quando i ragazzi hanno deciso di riunirsi in cucina per fare un punto sulla pulizia dell'abitazione che li ospita dallo scorso settembre. Serena, Alex, Cosmary, Cristiano e Nicol si sono lamentati del fatto che molti loro compagni non rispettano i turni per pulire e spesso c'è disordine un po' ovunque.

Tra coloro che sono stati inseriti nel gruppetto di chi collaborerebbe di meno nelle faccende domestiche, c'è Elena. La cantante è stata indicata soprattutto da LDA, che si è detto certo del fatto che la giovane farebbe il minimo indispensabile e neppure ogni volta che dovrebbe.

Tensioni passate tra i due talenti di Amici

Elena e LDA hanno cominciato a litigare animatamente davanti a tutti, arrivando ad urlarsi contro le scorrettezze che avrebbero commesso da quando convivono all'interno della casetta.

"Tra noi non c'è dialogo", ha ripetuto più volte la ragazza nel cercare di spiegare agli altri perché spesso e volentieri si ritroverebbe da sola a lavare i piatti.

"Sai quante volte sono venuto a chiamarti?", ha replicato il napoletano facendo saltare i nervi alla compagna di classe.

Insomma, i due cantanti di Amici se ne sono dette di tutti i colori, ma l'attenzione dei fan è stata catturata soprattutto da alcune dichiarazioni di Manuele sul passato che ha condiviso col figlio di Gigi D'Alessio.

"Non venirmi a parlare di rispetto proprio tu perché non sai nemmeno cosa è", ha detto varie volte la giovane senza mai approfondire l'argomento che tanto interessa ai telespettatori.

Mancato lieto fine ad Amici 21

Il video che è stato pubblicato su Witty Tv il 7 gennaio, rappresenta l'ultimo atto di una lunga quanto turbolenta discussione che probabilmente aveva l'intento di aggiornare i fan di Amici sulla strana evoluzione che ha avuto uno dei rapporti più chiacchierati di questa edizione.

Quando Elena è entrata nella scuola, gli addetti ai lavori hanno puntato molto sulla sua conoscenza pregressa con LDA, tant'è che al loro legame è stato dedicato molto spazio nei daytime.

I due hanno ammesso di aver avuto un flirt l'estate scorsa: dopo essersi conosciuti ai casting, i cantanti si sono ritrovati a frequentarsi per un breve periodo e Luca ha anche scritto un inedito per quella che poi sarebbe diventata la sua compagna di classe.

Quest'amicizia speciale è finita per volere del rapper che, a detta di Elena, sarebbe sparito da un momento all'altro dalla sua vita senza darle alcuna spiegazione.

La lite che i due ex hanno avuto in casetta durante le vacanze, dunque, potrebbe nascondere vecchie ruggini per un chiarimento che non c'è mai stato e che, stando agli ultimi sviluppi, non dovrebbe esserci.

"Noi non ci capiamo. D'ora in poi, ognuno si faccia i fatti propri", ha concluso LDA.