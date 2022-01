La trentaduesima puntata del Grande Fratello Vip è stata ricca di colpi di scena e novità. Infatti, nell'appuntamento serale del reality condotto da Alfonso Signorini, andato in onda venerdì 7 gennaio, il presentatore ha rimproverato i concorrenti per gli atteggiamenti poco consoni avuti nei giorni precedenti e ha parlato anche della lite fra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli. A tal proposito, il conduttore ha affermato di non potere entrare nel merito delle frasi usate dalla cantante nei confronti della showgirl, a causa delle diffide arrivate alla trasmissione.

GF Vip: Alfonso Signorini mostra il video con le liti anche di Miriana e Katia

Alfonso Signorini ha provato a placare gli animi dei concorrenti della sesta edizione del GF Vip. Infatti, da qualche giorno, i coinquilini della casa più spiata d'Italia si sono divisi in due gruppi. La convivenza, pertanto, non sta andando nel migliore dei modi perché le due fazioni si scontrano spesso per i motivi più disparati. Nella puntata andata in onda su Canale 5 il 7 gennaio, il presentatore ha dovuto prendere provvedimenti contro i concorrenti del reality, facendogli capire che il loro atteggiamento sta creando danni di immagine sia a lui, che li ha scelti e fortemente voluti all'interno del reality, sia a loro stessi.

Pertanto, all'inizio della puntata, Signorini ha mostrato un video ai vipponi nel quale ha fatto vedere i momenti salienti degli scontri avvenuti nell'appartamento di Cinecittà, fra i quali erano presenti anche alcuni spezzoni riguardanti Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

GF Vip: il programma riceve diffide e Signorini non può parlare della lite fra Miriana e Katia

Alfonso Signorini ha mostrato alcuni spezzoni di quanto avvenuto fra la cantante lirica e l'ex valletta di Mike Bongiorno, ma non è entrato nel merito della vicenda. Infatti, nel corso dei giorni precedenti, l'ex moglie di Pippo Baudo aveva fatto affermazioni contro la coinquilina, giudicandola negativamente nel ruolo di madre.

A quel punto, Pago, ex marito di Miriana, aveva annunciato di avere preso provvedimenti legali contro Katia, per proteggere la mamma di suo figlio. Terminata la messa in onda del video riassuntivo, Signorini ha informato i concorrenti che il programma ha ricevuto diffide e, pertanto, Alfonso non ha potuto entrare nel merito della diatriba fra Trevisan e Ricciarelli.

GF Vip: diffide per lo show sulla lite fra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli

Nel dettaglio, Signorini ha affermato: ''Io so che il Grande Fratello vi ha messo anche a conoscenza di alcune conseguenze di quanto è avvenuto in seguito a quello che abbiamo appena visto''. Alfonso ha aggiunto: ''Sono arrivate delle riserve legali, soprattutto sul tema che riguarda Miriana, la maternità, le affermazioni di Katia Ricciarelli, sulle quali noi non possiamo e non vogliamo entrare, perché abbiamo chiaramente ricevuto delle diffide su questo argomento''. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire come finirà la questione e se la cantante lirica e la show girl troveranno un punto di incontro.