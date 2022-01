Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana La Sposa, nella terza ed ultima puntata della prima stagione della fiction con protagonisti Serena Rossi e Giorgio Marchesi, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. L'appuntamento con il finale di stagione sarà domenica 30 gennaio alle 21:25 in prima serata su Rai 1. In particolare, Paolino andrà di nascosto in cortile e all'improvviso ci sarà un violento incendio. Italo andrà in soccorso di suo figlio per metterlo in salvo, ma perderà la vita. A causa di ciò Maria resterà vedova e per colpa di alcune complicazioni dovrà ricoverarsi in ospedale.

Durante la sua assenza affiderà Paolino a Nunzia, ma quando uscirà dall'ospedale scoprirà che per volere di Antonio, il bambino è finito in un istituto.

Italo muore per salvare suo figlio Paolino

Nella terza ed ultima puntata che andrà in onda domenica 30 gennaio, Italo e Maria riusciranno a trovare un nuovo equilibrio. Tuttavia non mancheranno i colpi di scena in questo finale di stagione, in quanto Paolino andrà in cortile di nascosto perché sarà molto incuriosito da una sagoma che vedrà. Però, quando il piccolo arriverà in cortile, scoppierà improvvisamente un incendio e la sua vita verrà messa seriamente in pericolo di vita.

Italo si accorgerà immediatamente che il piccolo Paolino è in pericolo di vita e così correrà a salvarlo.

Il personaggio interpretato da Giorgio Marchesi riuscirà a mettere il bambino in salvo però perderà la vita e lascerà un vuoto incolmabile nel cuore di Maria.

Maria incinta e vedova, sarà costretta a lasciare Paolino

Maria quindi si ritroverà improvvisamente incinta e vedova allo stesso tempo. Inoltre, la protagonista dovrà fare i conti anche con altri problemi, per questo motivo deciderà di affidare il piccolo Paolino alla sua amica Nunzia.

In particolare, Maria dovrà solo concentrarsi sul ricovero che durerà più a lungo del previsto. Successivamente, la donna uscirà finalmente dall'ospedale, ma subirà un altro duro colpo, in quanto scoprirà che Paoino, per volere di Antonio, è stato affidato in un istituto.

Maria partorirà la piccola Vittoria

La giovane protagonista, però, non si abbatterà e deciderà di affrontare anche questa difficoltà con la stessa grinta che l'ha contraddistinta fin dal suo arrivo in Veneto.

E infatti, Maria combatterà per la libertà di Paolino.

Alla fine, il personaggio interpretato da Serena Rossi partorirà e diventerà mamma di una bambina che chiamerà Vittoria.

Poco dopo, Maria realizzerà anche il sogno di suo marito Italo e dello zio Vittorio, cioè fondare la prima cooperativa gestita tutta da donne.