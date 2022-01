Sta per tornare su Rai 1 la serie L'amica geniale, tratto dall'omonimo romanzo di successo di Elena Ferrante.

Il 6 febbraio andrà in onda la prima puntata del terzo capitolo della serie, intitolato Storia di chi fugge e di chi resta.

Il racconto vede come protagoniste Elena e Lila e in esso si racconta la storia della loro grande amicizia capace di resistere ai loro diversi stili di vita, alle loro differenze sociali ed economiche.

Nel terzo capitolo si vedrà Elena alle prese con il suo fidanzamento con Pietro e Lila che, dopo aver lasciato suo marito e gli agi che gli offriva, lavorerà duramente in fabbrica.

La storia di Elena e Lila

Nel corso della conferenza stampa Rai, è stata svelata la trama si quello che sarà la storia delle due protagoniste. La storia si svolgerà nel pieno degli anni Settanta e racconterà dell'evoluzione di Elena e Lila. Entrambe sono state costrette a causa della loro condizione sociale a crescere in fretta. Lila, dopo essersi sposata a 16 anni ha lasciato suo marito con un bambino piccolo e tutti gli agi che l'uomo era in grado di offrirle e ha cominciato a lavorare duramente in fabbrica. Elena invece, una volta allontanati dal Rione e dopo aver studiato alla Normale di Pisa è riuscita a pubblicare un romanzo di successo che le ha aperto la strada a un mondo colto e raffinato.

Entrambe hanno cercato, a modo loro, di scavalcare le barriere sociali che le erano state imposte.

Ferrante in questo terzo capitolo racconta la difficile condizione in cui vivevano le donne di quell'epoca e il legame indissolubile tra le due protagoniste nonostante le differenze che le dividono.

Trama primo episodio

A Milano nel corso della presentazione del suo romanzo, Elena incontrerà per caso Nino Sarratore che la difenderà da un giornalista particolarmente aggressivo.

A restare colpita dal ragazzo sarà - oltre ad Elena - anche Adele, la suocera della ragazza che dopo il suo intervento lo inviterà a cenare con loro. Sarà proprio nel corso di questa cena in famiglia che Elena si renderà conto di essere ancora molto presa da Nino e per questo motivo comincerà ad avere molti dubbi sulla sua attuale relazione e sui suoi sentimenti per Pietro.

La trama del secondo episodio

Il fidanzato di Elena, Pietro, arriverà a Napoli per fare la conoscenza della famiglia della ragazza Per questo motivo Elena si mostrerà molto nervosa ed imbarazzata ma a sorpresa il ragazzo comincerà a trovarsi molto bene con i Greco. La madre della giovane comincerà a lamentarsi in merito alla sua scelta di voler fare solo il rito civile per le nozze e per questo motivo cercherà di far cambiare idea a sua figlia. Lila intanto farà chiamare Elena e le racconterà che gli orari disumani e le mansioni pesanti in fabbrica l'hanno fatta ammalare. Sarà proprio durante quell'incontro che Lila chiederà a Elena di prendersi cura del suo bambino Gennaro qualora dovesse accadere qualcosa.