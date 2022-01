L'amica geniale sta tornando in televisione. Infatti, nella serata di domenica 6 febbraio andranno in onda i primi due episodi della fiction di Rai 1. Le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che Elena e Lila sono cresciute. La terza parte delle vicende legate alle famiglie Cerullo e Greco è ambientata negli anni '70. Nella giornata di mercoledì 26 gennaio, il cast e lo staff della serie hanno partecipato alla conferenza stampa ufficiale per raccontare le novità sui nuovi episodi. Durante la chiacchierata con i giornalisti sono emerse importanti novità su quello che accadrà nelle nuove puntate.

L'amica geniale 3, trama nuove puntate: Lenù si sposa con Pietro

La seconda stagione de L'amica geniale era terminata con la differenza sempre più evidente fra la vita di Lenù e quella di Lila. Se da un lato Elena aveva combattuto contro l'ostilità dei suoi per potere continuare gli studi fino ad arrivare alla laurea, dall'altra parte c'era Raffaella, che aveva lasciato la scuola da bambina, per dedicarsi all'attività di famiglia al calzaturificio. Negli ultimi episodi, Lila aveva lasciato suo marito Stefano e aveva iniziato a lavorare in fabbrica, mentre Greco si era trasferita a Pisa e aveva conosciuto Pietro. Nella terza stagione, Elena si sposerà e avrà due bambine.

L'amica geniale 3, prossimi episodi: Lila soffre in fabbrica

L'attrice di Lila ha rilasciato qualche anticipazione su quello che i telespettatori potranno vedere sul piccolo schermo a partire da domenica 6 febbraio. Infatti, Gaia Giraci ha rivelato che Raffaella Cerullo sarà costretta a lavorare in fabbrica, perché ha un bambino piccolo da mantenere.

Lasciando Stefano, Lila ha perso i privilegi e la vita agiata che Carracci le poteva garantire. I turni e il carico di attività da sostenere saranno un peso enorme per l'amica di Elena che, pertanto, avrà stanchezza fisica e mentale.

L'amica geniale 3: Elena e Lila sono interpretate ancora da Margherita Mazzucco e Gaia Girace

Margherita Mazzucco e Gaia Girace ricopriranno il ruolo di Elena Greco e di Raffaella Cerullo, anche nella terza stagione de L'amica geniale - Storia di chi fugge e chi resta. Le attrici di Lila e Lenù hanno dichiarato che i nuovi episodi della fiction sono stati più complicati da recitare, per via della differenza anagrafica di età rispetto ai personaggi della serie televisiva, ormai diventati adulti. Non resta pertanto che attendere la serata di domenica 6 febbraio, per potere vedere sul piccolo schermo i primi due episodi della fiction di Rai 1 e per scoprire se l'amicizia fra Elena e Lila continuerà a essere solida come in passato.