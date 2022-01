La terza stagione de L'amica geniale sta per tornare in televisione. Infatti, nella serata di domenica 6 febbraio sono previsti i primi due episodi della fiction con protagonista Lila e Lenù. Nelle nuove puntate della serie di successo ci saranno alcuni cambiamenti importanti per i personaggi della serie televisiva. Infatti, Pasquale cambierà atteggiamento con Cerullo. Inoltre, Lila soffrirà per il duro lavoro in fabbrica, mentre Elena si sposerà e avrà due bambine.

L'amica geniale 3: il personaggio di Pasquale cambia atteggiamento con Lila

Nel corso delle prime due stagioni de L'amica geniale, Pasquale Peluso si è dimostrato nei confronti dell'amichevole di Lila e Lenù.

Nel corso della conferenza stampa Rai 26 gennaio, per la terza stagione della fiction, Eduardo Scarpetta ha rilasciato alcune dichiarazioni su quanto accadrà nella terza serie della fiction. A tal proposito, l'attore ha rivelato che il suo personaggio cambierà atteggiamento nei confronti di Lila . Infatti, Scarpetta ha affermato che il suo personaggio diventerà sempre più pericoloso. Nelle nuove puntate, Pasquale sarà al centro di alcuni scontri con i fascisti e calpesterà Lila .

L'amica geniale 3: Lila non vuole essere coinvolta da Pasquale nelle lotte di partito

Nel frattempo, Lila non si lascerà coinvolgere da Pasquale nelle lotte di partito. Infatti, in base a quanto anticipato da Eduardo Scarpetta, Peluso ha rivelato: ''Questa cosa per Pasquale diventa sempre più seria, in questo caso diventa seria a tal punto da arrivare addirittura a calpestare una persona come Lila, a cui nella prima e nella seconda stagione vuole molto bene''.

In base a quanto trapelato dall'interprete di Peluso, infatti, nella terza stagione de L'amica geniale, Cerullo diventerà un problema per Pasquale, perché non dovrà essere coinvolta nelle sue battaglie.

L'amica geniale 3: Elena si sposa e Lila soffre per il duro lavoro in fabbrica

La terza stagione de L'amica geniale è ambientata negli anni '70 e i protagonisti della fiction saranno cresciuti e i telespettatori potranno scoprire cosa è accaduto nelle vite dei protagonisti della serie di successo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A tal proposito, Elena si sposerà con Pietro e avrà due bambine, mentre Lila lavorerà in fabbrica, dopo avere lasciato suo marito Stefano. Rinunciando alla vita agiata e avendo un figlio piccolo da mantenere, Cerullo si troverà costretta ai duri turni e il suo personaggio sarà stanco e affaticato. Non resta che attendere la serata di domenica 6 febbraio, per vedere sul piccolo schermo le nuove puntate della fiction di Rai 1.