SI accende lo scontro al GF Vip tra Alessandro e Delia. In queste ultime ore, la moglie di Alex Belli è stata molto dura nei confronti di Basciano, accusandolo di aver sparlato alle sua spalle.

Immediata la reazione del fidanzato di Sophie Codegoni, che non ha perso occasione per puntare il dito contro Delia Duran, accusandola di essere "folgorata" dai teatrini che starebbe mettendo in scena all'interno della casa di Cinecittà e invitandola a cambiare atteggiamento nei suoi confronti.

Alessandro sbotta contro Delia Duran e si accende la lite al GF Vip

Nel dettaglio, nel corso della serata del 30 gennaio al GF Vip, Delia ha puntato il dito contro Alessandro, svelandogli di aver saputo che lui in casa parlerebbe male di lei e della sua relazione con Alex Belli.

Una versione dei fatti che è stata prontamente smentita da Alessandro, il quale non ha perso occasione per sbottare e mettere a tacere queste voci riportate da Delia Duran all'interno della casa di Cinecittà.

"Ma chi ti considera, tu non sei al centro delle mie attenzioni", ha subito sentenziato Alessandro decisamente furioso nei confronti della moglie di Alex Belli per questo attacco che gli ha fatto a poche ore dalla messa in onda della nuova puntata serale del reality show Mediaset.

'Tu stai fuori' , sbotta Alessandro Basciano contro la moglie di Alex Belli

"Tu fai i teatrini, tu stai fuori, tu sei fuori", ha proseguito ancora Alessandro confermando la sua intenzione di non voler avere nulla a che fare con Delia Duran all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6.

Alessandro ha poi "tranquillizzato" la sua nuova coinquilina, facendole presente che sia lei che Alex Belli non saranno mai nei suoi pensieri, neppure tra dieci anni.

"Sono stanco della tua messa in scena", ha proseguito ancora Alessandro decisamente furioso e stizzito dalle parole di Delia nei suoi confronti.

Delia si difende dagli attacchi di Alessandro: si accende la lite nella casa del GF Vip

Insomma nella casa del GF Vip si è riaccesa di nuovo la tensione e questa volta Basciano non ha perso occasione per puntare il dito contro la moglie di Alex Belli.

Delia, però, non è rimasta in silenzio e di fronte alle accuse di Alessandro ha continuato a ribadire di aver sentito parole poco carine nei suoi confronti e anche nei confronti della sua relazione con l'attore, ex volto di Centovetrine.

Come si evolverà a questo punto la situazione nel corso delle prossime ore? Quali saranno i risvolti di questo scontro tra Alessandro Basciano e Delia Duran, che potrebbero portare a nuove spaccature del gruppo di inquilini di questo Grande Fratello Vip? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.