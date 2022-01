L'Isola dei Famosi sta per tornare in onda su Canale 5. Il reality show sarà trasmesso nel corso della stagione primaverile 2022 e, al timone, ci sarà per il secondo anno consecutivo Ilary Blasi. Dopo il buon successo di ascolti della passata edizione, Mediaset tornerà a puntare sul celebre reality show della sopravvivenza e, in queste ore, circolano già i nomi dei primi 13 concorrenti che sarebbero in lizza per questa edizione, tra i quali spicca quello di Dayane Mello.

Ritorna L'Isola dei famosi 2022 su Canale 5: in lizza 13 concorrenti

Nel dettaglio, L'Isola dei famosi 2022 andrà in onda su Canale 5 subito dopo la finalissima del Grande Fratello Vip 6.

Il reality show di Ilary Blasi, quindi, prenderà il testimone dal programma di Alfonso Signorini, la cui ultima puntata è in programma (salvo ulteriori cambi di programmazione e palinsesto) per la serata del 14 marzo.

Qualche settimana dopo dovrebbe partire l'avventura con l'Isola e, in queste ore, emergono già i primi retroscena su quelli che potrebbero essere i nuovi concorrenti a mettersi in gioco in questa edizione.

In particolar modo, sono 13 i vip che al momento sarebbero in lizza per entrare a far parte del cast dell'Isola dei famosi targata Canale 5.

Retroscena sui papabili nuovi concorrenti dell'Isola 2022

Tra questi emerge il nome di Dayane Mello, la modella brasiliana che lo scorso anno è stata una delle protagoniste indiscusse del GF Vip.

In passato Dayane aveva già partecipato al reality show della sopravvivenza Mediaset ma non aveva "lasciato il segno".

Questa volta, invece, dopo ben sei mesi di reclusione al GF Vip e dopo essere stata una delle concorrenti più amate di sempre del reality show, Dayane Mello potrebbe fare davvero la differenza.

E poi ancora, tra i 13 vip in lizza per la nuova Isola dei famosi, spiccano anche i nomi dei fratelli Luca e Gianmaria Onestini.

Il primo è ben noto al pubblico per la sua partecipazione al GF Vip e Uomini e donne, il secondo invece è diventato una star nei reality spagnoli.

Ecco chi potrebbe sbarcare all'Isola: spuntano anche i nomi di Pago e Loredana Lecciso

E poi ancora, stando ai retroscena sul cast di questa nuova edizione dell'Isola in lizza ci sarebbero anche Alessia Fabiani, Antonella Fiordelisi e il cantante Pago.

In Honduras potrebbe sbarcare anche Olga, moglie di Aldo Montano e Luigi Oliva, noto alle cronache per essere l'ex fidanzato di Pamela Prati.

Tra i 13 vip in lizza spicca anche il nome di Loredana Lecciso che potrebbe gareggiare assieme a sua figlia Jasmine così come potrebbe esserci Jedà, fidanzato di Vera Gemma (naufraga della scorsa edizione).

Tali trattative andranno in porto per questa nuova Isola dei famosi condotta da Ilary Blasi? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.