Gianni Sperti torna al centro dell'attenzione mediatica dopo delle scottanti dichiarazioni della sua ex moglie, Paola Barale. Intervistata a Verissimo, la conduttrice e showgirl televisiva non ha risparmiato delle pesanti stoccate al vetriolo nei confronti del celebre opinionista di Uomini e donne, ormai una vera e propria "colonna" della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi. Barale è stata molto dura nei confronti di Sperti, al punto da lasciare "senza parole", la conduttrice Silvia Toffanin.

Gianni Sperti attaccato dalla sua ex moglie

Nel dettaglio, a distanza di anni ormai dalla fine del loro matrimonio, Paola Barale è tornata a parlare in televisione della fine della sua relazione con l'opinionista di Uomini e donne.

La showgirl ha fatto un discorso in cui ha tirato in ballo sia Gianni Sperti, con il quale è stata unita in matrimonio per diversi anni, ma anche Raz Degan, uno degli ultimi fidanzati storici della showgirl.

"Amica di Gianni e Raz? No, non sono amica di nessuno dei due. Con me non hanno avuto il coraggio di essere loro stessi", ha ammesso senza troppi mezzi termini la Barale nel corso dell'intervista fiume che ha concesso nel talk show domenicale di Canale 5.

Le dure parole di Paola Barale contro l'opinionista di Uomini e donne

"Io da un uomo ho bisogno di lealtà, sincerità, comprensione", ha aggiunto ancora Paola Barale ammettendo che sia Sperti che Raz Degan l'hanno profondamente delusa ed ha aggiunto che entrambi sono fatti della stessa pasta.

Insomma una stoccata al vetriolo quella della showgirl in primis nei confronti dell'opinionista di Uomini e donne che, proprio da domani pomeriggio, tornerà di nuovo in televisione dato che riprenderà l'appuntamento quotidiano con la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

"Sono state persone poco leali con me", ha aggiunto ancora l'ex moglie di Gianni Sperti parlando sia di lui che di Raz Degan e ammettendo che oggi li considera soltanto dei conoscenti, con i quali ha condiviso un pezzo di vita insieme, pur senza nascondere di averli amato tanto.

Ci sarà la replica di Gianni Sperti alla sua ex?

Una rivelazione che, questo pomeriggio, ha lasciato senza parole la padrona di casa di Verissimo, la quale non ha potuto nascondere che sia per lei che per il pubblico, queste dichiarazioni fossero a dir poco "sconvolgenti".

Paola Barale, quindi, ha scelto di essere sincera e di far chiarezza per la prima volta sulla fine delle sue storie d'amore più importanti.

Quale sarà a questo punto la reazione di Gianni Sperti? Il celebre opinionista di Uomini e donne replicherà alle parole della showgirl? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.