L'Isola dei Famosi 2022 tornerà in onda nel corso dei prossimi mesi su Canale 5. Il reality show della sopravvivenza sarà condotto nuovamente da Ilary Blasi e andrà in onda in prime time subito dopo la finalissima di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, fissata per il 14 marzo 2022.

Intanto, però, emergono già i primi retroscena sul cast di concorrenti della prossima Isola dei famosi, dove potrebbe esserci il ritorno della modella Dayane Mello.

Retroscena L'Isola dei famosi 2022: i primi nomi del cast di concorrenti

Nel dettaglio, a riportare i primi retroscena sul cast de L'Isola dei famosi 2022 stato il giornalista Alberto Dandolo, il quale ha fatto sapere che Dayane Mello potrebbe sbarcare di nuovo sulle spiagge dell'Honduras.

La modella che lo scorso anno è stata tra le finaliste del Grande Fratello Vip 5 (vinto da Tommaso Zorzi), in passato ha avuto modo già di partecipare all'Isola e all'epoca dei fatti aveva fatto discutere il suo flirt con Stefano Bettarini, inviato di quella edizione del reality show.

Dayane, da poco rientrata in Italia dopo l'esperienza nel reality show brasiliano "La Fazenda", potrebbe essere uno dei volti di punta della prossima Isola dei famosi targata Mediaset, in programma per la stagione primaverile. La trattativa andrà in porto? I fan della giovane Mello sperano di sì.

Fuori dall'Isola dei famosi l'ex tronista di Uomini e donne, Lucas Peracchi

Inoltre, sempre secondo i retroscena di Dandolo, per la nuova Isola 2022 sarebbe arrivato già il secco rifiuto per un ex tronista di Uomini e donne.

Trattasi di Lucas Peracchi, noto al gossip per la sua storia d'amore con Mercedesz Hengher che, a quanto pare, si sarebbe candidato per il reality show di Ilary Blasi, ma sarebbe stato rifiutato.

A quanto pare Lucas, quindi, non sarà nel cast della prossima edizione dell'Isola; peraltro secondo le stesse indiscrezioni sarebbe stato "fatto fuori" anche dal cast del GF Vip.

Anche Giorgio Manetti si candida per l'Isola 2022

E poi ancora, un altro aspirante concorrente che si sarebbe "candidato" per la prossima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi pare essere Giorgio Manetti, ex cavaliere di Uomini e donne trono over, noto al pubblico per la sua tormentata e chiacchierata storia d'amore con Gemma Galgani.

In una recente intervista, Giorgio ha ammesso che L'isola dei famosi è quel reality show al quale non direbbe no e quindi che si metterebbe in gioco molto volentieri (al contrario, invece, ha detto no al Grande Fratello Vip).