La storia d'amore tra Eda Yildiz (Hande Erçel) e Serkan Bolat (Kerem Bürsin), i due protagonisti assoluti dello sceneggiato turco Love is in the air, sta continuando ad appassionare i telespettatori italiani con parecchi colpi di scena e sorprese, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì.

Gli spoiler della puntata in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset il 12 gennaio 2022 nella solita fascia pomeridiana, raccontano che l’architetta paesaggista scoprirà che la signora Aydan (Neslihan Yeldan) sta agendo sul piano legale per riuscire a strapparle sua figlia Kiraz (Maya Başol), in modo da farla crescere con lei.

Intanto la bambina, tramite una conversazione con Can, dopo aver iniziato a comprendere il concetto di un’unità familiare, entrerà in crisi e farà il possibile per non far allontanare i suoi genitori.

Episodio 12 gennaio: Kiraz teme di essere abbandonata dal padre, Eda scopre una stanza segreta di Serkan

Nel corso dell’episodio della soap opera nata con il titolo Sen Çal Kapimi e che i telespettatori italiani avranno modo di seguire su Canale 5 mercoledì 12 gennaio, Can farà venire un grosso timore alla piccola Kiraz quando, durante una cena con i loro rispettivi genitori, le farà capire che suo padre Serkan potrebbe decidere di sparire e di abbandonarla all’improvviso.

La bambina dopo essere stata pressata dal figlio di Engin (Anıl İlter) e Piril (Başak Gümülcinelioğlu), riuscirà senza alcuna fatica a convincere la madre Eda a trascorrere la notte a casa di suo padre: i due dormiranno nella stessa camera.

In tale circostanza l’architetta paesaggista farà una scoperta del tutto inaspettata, poiché verrà a conoscenza dell’esistenza di una stanza segreta. In pratica il suo ex fidanzato non l’ha mai dimenticata, avendo conservato ogni ricordo della loro passata relazione sentimentale ormai giunta al capolinea cinque anni prima.

Eda apprende che Aydan vuole ottenere la custodia di sua figlia, Serkan convince la sua ex della propria innocenza

Il giorno seguente Eda sentirà in maniera del tutto casuale una conversazione telefonica della signora Aydan e apprenderà che la stessa è intenzionata a far avere al tribunale una richiesta per ottenere l’affidamento esclusivo di sua figlia.

Serkan, quando saprà della scelta della madre, assicurerà a Eda di essere all’oscuro della questione: quest’ultima crederà alle sue parole, dimostrando quindi di fidarsi ciecamente di lui, e tornerà a casa con la figlia.