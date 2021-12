Cambio cast per il concerto di Capodanno 2022 in onda in prime time su Canale 5 il prossimo venerdì 31 dicembre. Al timone dello show è confermata la presenza della conduttrice tv Federica Panicucci, che quest'anno avrebbe dovuto avere al suo fianco due super presenze d'eccezione. Tra questi spiccavano i nomi di Pio e Amedeo, il duo comico pugliese che avrebbe fatto parte per tutta la serata del cast di questo attesissimo show di fine anno previsto sulla rete ammiraglia del Biscione. Tuttavia non sarà più così, a causa del Covid-19.

Mediaset, Concerto Capodanno 2022: cambia il cast dello show del 31 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni sul Concerto di Capodanno 2022 previsto su Canale 5 il prossimo 31 dicembre, rivelano che ci saranno delle modifiche legate al cast dello show Mediaset.

Al timone è confermatissima Federica Panicucci, volto di punta del mattino di Canale 5 e reduce dal buon successo di ascolti del Concerto di Natale trasmesso lo scorso 24 dicembre e seguito da una media di oltre 2,2 milioni di spettatori con picchi del 18% di share.

Per lo show evento di Capodanno, che andrà in onda in diretta dal Teatro Petruzzelli di Bari, la conduttrice avrebbe potuto contare sulla presenza al suo fianco di Al Bano Carrisi e del duo comico Pio e Amedeo.

Assenti Pio e Amedeo al concerto di Capodanno 2022 in onda su Canale 5

Per tutto il corso della lunga serata, in onda dalle 20:50 fino alle 2 di notte circa, Federica Panicucci avrebbe potuto contare sulle incursioni di Pio e Amedeo e sulla presenza del mitologico Al Bano, uno dei volti più amati e seguiti dal pubblico televisivo italiano.

Tuttavia, non sarà più così, dato che all'ultimo momento c'è stato un cambio cast per il concerto di Capodanno 2022 di Canale 5.

Al Bano Carrisi, infatti, ha annunciato pubblicamente di essere positivo al test Covid-19 e di conseguenza questo gli impedirà di prendere parte allo show di fine anno condotto dalla Panicucci.

Stessa sorte anche per Amedeo Grieco del duo Pio-Amedeo: in queste ore il comico ha scoperto di essere positivo al test Covid-19 e di conseguenza è subito scattata la quarantena anche per il suo collega Pio.

Chi ci sarà nel cast del concerto di Capodanno 2022 su Canale 5

Sta di fatto che, sia Al Bano che la coppia Pio-Amedeo, non saranno più presente sul palco dello show di Capodanno 2022 di Canale 5 insieme alla conduttrice, la quale si ritroverà sola a dover gestire le oltre quattro ore di diretta live da Bari.

Chi ci sarà nel cast dello show musicale Mediaset del 31 dicembre? Le anticipazioni sul concerto rivelano che tra i cantanti previsti si segnala la presenza di: Annalisa, Bianca Atzei, Sergio Sylvestre, Mamcita, Michele Zarrillo, Rocco Hunt, Riccardo Fogli, Patty Pravo, Tecla e Alfa, Vega Jones.