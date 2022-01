L'appuntamento con Love is in the air è confermato nella settimana 24-28 gennaio 2022, con nuove puntate in prima visione assoluta. La soap con Eda e Serkan si avvia verso il gran finale di sempre e i colpi di scena non mancheranno. Occhi puntati sulla piccola Kiraz che, in seguito ad un malore, verrà portata in ospedale. Intanto Piril comincerà ad avere dei seri dubbi sul conto di suo marito Engin.

Kiraz si sente male e finisce in ospedale: anticipazioni Love is in the air al 28 gennaio 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Love is in the air, previste dal 24 al 28 gennaio 2022 in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che la piccola Kiraz sarà vittima di un malore.

La bambina, dopo aver mangiato una merendina alle fragole, si sentirà male. Kiraz accuserà un malore e per lei sarà necessaria la corsa in ospedale, dove verrà subito sottoposta a tutti gli accertamenti del caso.

Un grande spavento per i suoi familiari anche se, per fortuna, la bambina si rimetterà in sesto dopo poco tempo e potrà tornare così alla sua vita di sempre.

Aydan scopre chi è il vero padre di Serkan

E poi ancora, le anticipazioni di queste nuove puntate della soap opera turca in onda su Canale 5, rivelano che per Aydan arriverà il momento di scoprire la verità sul vero padre di Serkan.

La donna, dopo aver ritirato i risultati tanto attesi delle analisi genetiche, scoprirà che il vero padre di Serkan è Kemal.

Un vero e proprio choc: quale sarà a questo punto la reazione di Aydan? Metterà al corrente anche l'architetto di questa scoperta che ha fatto?

Piril sospetta di suo marito e indaga: trame Love is in the air 24-28 gennaio 2022

Occhi puntati anche su Piril che, in questi nuovi episodi della soap si lascerà prendere dalla gelosia nei confronti del marito.

Le trame delle prossime puntate di Love is in the air, previste fino al 28 gennaio in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che la donna offuscata dalla gelosia e convinta del fatto che suo marito abbia una tresca clandestina con un'altra donna, deciderà di mettersi ad indagare.

Piril, quindi, si metterà sulle tracce dell'uomo e arriverà a pedinarlo fino a scoprire tutta la verità su quanto sta accadendo.

La donna scoprirà così che suo marito sta aprendo un'attività di catering, ma sta facendo tutto in gran segreto.

Eda gelosa di Serkan e Deniz

E poi ancora Serkan si ritroverà costretto ad andare a prendere un caffè con Deniz. Tale situazione non piacerà per nulla ad Eda, la quale apparirà gelosa della situazione.

Tuttavia, tra Serkan e Deniz non ci sarà nessun "doppio fine", dato che il loro incontro sarà dettato solo ed esclusivamente da motivi lavorativi.