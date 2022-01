Si vivranno momenti di alta tensione nel corso della terza puntata di Non mi lasciare, prevista il 24 gennaio in prima visione sui teleschermi di Rai 1. Gli spoiler della Serie TV con Vittoria Puccini narrano che le indagini sul rapimento di Angelo arriveranno a una svolta. Elena Zonin, infatti, riuscirà a rintracciare il luogo dov'è tenuto prigioniero il ragazzino.

Anticipazioni Non mi lasciare, puntata 24 gennaio: Elena continua a indagare sulla scomparsa di Angelo

Le anticipazioni di Non mi lasciare, riguardanti la terza puntata che i telespettatori avranno modo di seguire lunedì 24 gennaio in prima serata su Rai 1, annunciano sorprese a non finire.

Scendendo nei particolari, Elena continuerà a indagare sulla scomparsa del piccolo Angelo. La vicequestore, infatti, deciderà di recarsi alla casa famiglia che accoglieva il ragazzino. In questo frangente avrà un incontro con la psicologa del centro, che le farà una particolare rivelazione, in quanto apprenderà che Angelo era un bambino forte nonostante le apparenze.

Successivamente Elena verrà chiamata a partecipare al party di compleanno di Emilio, il primogenito di Giulia, la sua amica di infanzia nonché moglie del suo primo amore Daniele. La vicequestore, però, deciderà di lasciare in fretta e furia la festa e partire per Roma. Sarà in questo frangente che sarà chiamata ad aiutare suo figlio Diego, in difficoltà a causa di una delusione d'amore.

Il carceriere di Angelo fugge all'arresto

Nella terza puntata di Non mi lasciare con l'attrice Vittoria Puccini, Elena e il suo staff continueranno a portare avanti le indagini sulla sparizione di Angelo. La vicequestore della polizia, specializzata in crimini informatici, scoprirà dov'è stato sequestrato il bambino dopo essere entrata in una chat incriminata.

Infatti si servirà di un profilo falso per accedere alla chat con cui l'adescatore inganna i ragazzini.

Tuttavia Zonin andrà incontro a una brutta delusione: al suo arrivo scoprirà che il carceriere è fuggito di nuovo insieme ad Angelo.

Riassunto puntata precedente

Nella seconda puntata della fiction, Gilberto è stato caricato su una barca dopo essere stato rapito da Pietro Tomà.

Elena e Daniele sono riusciti a introdursi nella sua abitazione, dove hanno scoperto che l'uomo è implicato nel rapimento non solo di Gilberto, ma di altri ragazzini.

In attesa di vedere la penultima puntata in prima serata su Rai 1, si ricorda che tutte gli episodi andati in onda sono disponibili in streaming su RaiPlay.