Continua le messa in onda della soap opera turca Love is in the air prosegue tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Gli spoiler delle puntate in programma sulla rete ammiraglia Mediaset dal 24 al 28 gennaio 2022, raccontano che Kiraz (Maya Basol) farà prendere un grosso spavento ai suoi genitori in quanto verrà portata di corsa in ospedale a causa di un malore improvviso avuto durante un momento divertente.

Nelle trame inoltre ci sarà un storyline riguardante Serkan Bolat (Kerem Bursin), poiché emergerà che lui è il frutto della passata storia d’amore tra sua madre Aydan (Neslihan Yeldan) e l'attuale compagno Kemal Özcan (Sinan Taymin Albayrak): quest’ultimo quindi non saprà di essere il genitore biologico del ricco imprenditore.

Anticipazioni Love is in the air, dal 24 al 28 gennaio: Kiraz si sente male, Eda gelosa di Deniz e Serkan

Negli episodi della serie tv che verranno trasmessi su Canale 5 da lunedì 24 a venerdì 28 gennaio, Hulya proporrà a Eda, Serkan e ai loro amici di prendere parte a un gioco: in tale circostanza Kiraz si sentirà male dopo aver mangiato una merendina alle fragole che le causerà una reazione allergica.

Per fortuna Eda e Serkan potranno fare un sospiro di sollievo, in quanto la loro bambina a seguito del controllo dei medici in ospedale si riprenderà in fretta.

In seguito l'imprenditore non avrà altra scelta che andare a prendere un caffè con la signora Deniz (Ayşe Akın), scatenando l’evidente gelosia di Eda: quest’ultima si tranquillizzerà quando saprà che in realtà tra il padre di sua figlia e Deniz c’è stata una cena di lavoro.

Aydan apprende che Kemal è il vero padre di Serkan, Piril e Engin vogliono iscrivere il figlio Can in una scuola importante

Successivamente Aydan tramite il risultato delle analisi genetiche del suo compagno Kemal (e proprio quando lo stesso sarà intenzionato a trasferirsi da lei), scoprirà che si tratta del padre biologico di suo figlio Serkan.

Piril (Başak Gümülcinelioğlu) invece dopo aver temuto che suo marito Engin (Anıl İlter) potesse avere un’amante, si renderà conto di essersi sbagliata di grosso: nello specifico la donna capirà che colui che ha sposato sta aprendo un’attività di catering a sua insaputa. In seguito Engin e Piril - durante una degustazione - avranno modo di conoscere la preside di una famosa importante, che consente l’accesso ai nuovi studenti soltanto se i genitori riescono a superare un colloquio motivazionale.

Mentre Piril e il marito si impegneranno a iscrivere a tutti i costi il figlio Can nell’istituto in questione, Serkan per la prima volta farà la spesa in un supermercato da solo.

Pina (Doğa Özüm) intanto convincerà Kerem (Sina Özer) a mostrare i suoi disegni a Bolat, invece Eda con una tattica farà in modo di passare del tempo in compagnia del padre di sua figlia.