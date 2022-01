Lo sceneggiato turco Love is in the air continua a fare compagnia ai telespettatori italiani su Canale 5 dal lunedì al venerdì.

Nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal 17 al 21 gennaio 2022, Eda Yildiz (Hande Ercel) smetterà di lavorare nella struttura della signora Deniz (Ayşe Akın).

Spoiler Love is in the air, episodi al 21 gennaio: Eda si licenzia, Kerem entra in crisi

Gli spoiler degli episodi che occuperanno Canale 5 da lunedì 17 a venerdì 21 gennaio, dicono che la protagonista Eda vivrà un momento particolare della sua vita, dopo essere stata costretta a intraprendere la convivenza con il suo ex Serkan su richiesta de giudice e per il bene della loro bambina Kiraz.

A sorpresa l’architetta paesaggista, dopo aver lottato con tutte le sue forze per realizzare i suoi sogni, si licenzierà.

Tutto avrà inizio quando la signora Deniz quando Kerem le risponderà male, non ci penserà due volte a cacciarlo via dalla sua azienda.

A questo punto Eda proporrà a Kerem di presentare il suo lavoro a Nese e Hakan facendolo entrare in crisi: per fortuna l'ex dipendente di Deniz farà un sospiro di sollievo quando ad aiutarlo ci penserà anche Pina, visto che per merito della stessa riuscirà a portare a termine il suo compito con enorme soddisfazione.

Successivamente Nese deciderà di sponsorizzare i giardini di Eda, cioè la struttura alberghiera di Deniz, ma subito dopo si pentirà di aver rinunciato a collaborare con la giovane Yildiz e Kerem.

Intanto Serkan cercherà di educare la figlia Kiraz, facendo i conti con il disappunto di Eda che non approverà per niente ciò che insegnerà alla bambina: quest’ultima sarà contraria anche quando Bolat sposterà il suo ufficio.

Serkan e Eda si baciano, Ayfer e Aydan viziano Kiraz

Eda se in ambito lavorativo farà capire di avere le idee chiare non sarà la stessa cosa per quanto riguarda la sua vita sentimentale, dato che la sua evidente confusione non passerà di certo inosservata.

In particolare Eda dopo aver manifestato il desiderio di voler smettere di convivere con Serkan, sarà sincera con la sua fidata amica Melek, dato che le dirà di avere tanta voglia di baciare il ricco imprenditore.

Non passerà tanto tempo per assistere a un bacio tra Bolat e Eda in riva al mare, che scatenerà la gelosia di Burak: quest’ultimo abbastanza sconcertato si sfogherà bevendo qualche bicchiere di troppo.

Il cugino della signora Deniz, mentre non sarà lucido, finirà per sfiorare le labbra di Melek, ma quando la fanciulla vorrà ricambiare il suo gesto si addormenterà tra le braccia della stessa: purtroppo alla migliore amica di Eda non rimarrà altro che rinunciare per l’ennesima volta a confessare i propri sentimenti a Burak.

In seguito Aydan e Ayfer faranno arrabbiare sia Eda e Serkan, quando inizieranno a viziare Kiraz. Inoltre la signora Bolat e la signora Yildiz la penseranno diversamente, riguardo alla scuola in cui la bambina dovrà andare: l’interferenza continua delle due donne finirà per infastidire ulteriormente i genitori della piccola.

Infine Serkan sarà felicissimo dopo aver vinto una scommessa, poiché avrà modo di trascorrere due settimane con Eda e la piccola Kiraz.