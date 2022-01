Secondo le anticipazioni della soap opera turca Love is in the air, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5, da lunedì 31 gennaio a venerdì 4 febbraio, ci saranno varie novità e colpi di scena.

In particolare, Eda e Serkan vorranno accontentare la piccola Kiraz che avrà il desiderio di andare nella stessa scuola di Can. I due però avranno bisogno di una conoscenza molto importante per far entrare il loro figlio in tale istituto.

Poco dopo, Aydan si proporrà di aiutare Eda con il colloquio con la scuola e la ragazza in cambio gli prometterà che organizzerà una cena tra Serkan e Kemal, in cui potrà emergere che Kemal è il padre dell'architetto.

Successivamente, i due protagonisti e i loro amici Piril ed Engin andranno al colloquio scolastico e scopriranno che la scuola ammetterà i loro figli solo nel caso in cui i genitori supereranno alcuni test.

Kiraz vorrà andare alla stessa scuola di Can

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, Aydan avrà la conferma che Kemal è il padre di Serkan. Per questo motivo la donna cercherà di trovare un modo per dirlo a entrambi.

Intanto, Piril e Engin vorranno chiedere un giorno libero a Serkan, perché dovranno andare alla scuola di Can a sostenere il colloquio. Ma anche la piccola Kiraz esprimerà il desiderio di voler andare alla stessa scuola del suo amico e così Eda e Serkan decideranno di accontentarla: però l'ingresso nell'istituto è a numero chiuso.

Poco dopo, Aydan dirà ai due che di questa questione se ne occuperà lei: in cambio del colloquio, però, Eda prometterà alla donna di organizzare una cena tra Kemal e Serkan.

Aydan dirà a Serkan che Kemal è il suo vero padre

Intanto, le due coppie di genitori si contenderanno il posto all'interno della scuola. Quest'ultima inoltre, per l'ammissione all'istituto prevede una serie di prove attitudinali per i genitori e non per i bambini.

A causa di ciò, il rapporto di amicizia tra le due coppie verrà messo in discussione.

Successivamente comunque, il comitato scolastico della scuola a cui Serkan, Eda, Piril ed Engin vorranno iscrivere i rispettivi figli scoprirà che i quattro genitori avranno degli "scheletri nell'armadio" e a causa di ciò lì escluderanno.

Nel frattempo, Pina riceverà una telefonata che indisporrà non poco Kerem e lo indurrà a partire.

Invece, Melek confesserà ad Ayfer di provare dei sentimenti nei confronti di Burak. Quest'ultimo però ha baciato la donna solo da ubriaco e per questo le dirà di voler rimanere solo un suo amico.

Infine, Aydan verrà scoperta da Kiraz, Can e Ayfer e deciderà di confessare a Serkan, tramite un messaggio telefonico, che il suo vero padre è Kemal.