La soap opera di successo Love is in the air che in Turchia ha chiuso i battenti con la sua seconda e ultima stagione ancora in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, sta continuando ad appassionare milioni di telespettatori dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 16:55 sino alle 17:35 circa. Nel corso della puntata che andrà in onda sul piccolo schermo italiano il 1 febbraio 2022, i due protagonisti assoluti Eda Yildiz e Serkan Bolat interpretati rispettivamente dai due attori Hande Ercel e Kerem Bursin che stando a delle indiscrezioni circolate nelle ultime ore si sarebbero lasciati nella vita di tutti i giorni, saranno ancora alle prese con un’impresa più che difficile.

L’architetta paesaggista e il ricco imprenditore sono decisi a iscrivere la figlia Kiraz (Maya Basol) nello stesso istituto prestigioso e privato in cui Engin Sezgin (Anıl İlter) e Piril Baytekin (Başak Gümülcinelioğlu) desiderano far andare Can (Ahmet Efe Metekoğlu), non avranno altra scelta oltre a quella di chiedere aiuto a Aydan (Neslihan Yeldan) prima di partecipare al concorso. Quest’ultima si farà carico della situazione facendo il possibile per corrompere la direttrice della scuola, ma pretenderà uno scambio.

Trama Love is in the air, puntata del 1° febbraio: Eda promette a Aydan di far cenare Kemal e Serkan insieme

Le anticipazioni di Love is in the air dell'episodio in programmazione su Canale 5 martedì 1 febbraio, dicono che Eda e Serkan accontenteranno la figlia Kiraz, quando dirà a entrambi di voler frequentare la stessa scuola del suo compagno di giochi Can: per riuscire nel loro intento e non deludere la bambina nata dalla loro passata relazione sentimentale, l’architetta paesaggista e il facoltoso imprenditore avranno bisogno un aggancio nell’alta società.

A risolvere il problema ci penserà Aydan, alla quale Eda in cambio di un colloquio con la scuola prometterà di organizzare una cena tra il suo compagno Kemal (Sinan Albayrak) e Serkan.

Il progetto di Eda e Serkan non fallisce grazie all’intervento di Ayfer

A questo punto la signora Bolat si darà subito da fare, visto che non perderà tempo per invitare la preside dell’istituto che ha fatto entrare in competizione Engin e Piril con Serkan e Eda: l’obiettivo di Aydan sarà quello di far in modo che la direttrice della scuola abbia una preferenza per i genitori di sua nipote.

Ad aiutare Aydan in realtà sarà Ayfer (Evrim Doğan) con il suo intervento provvidenziale, proprio quando il progetto di Eda e Serkan rischierà di fallire. Infine la gara tra genitori per riuscire ad assicurarsi l’unico posto disponibile per i propri figli, farà riaffiorare dei dolci ricordi.