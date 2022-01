È stata fatta chiarezza sulla diciottesima puntata di Amici, quella che andrà in onda su Canale 5 domenica 30 gennaio. Parte delle indiscrezioni che sono circolate nei giorni scorsi, infatti, nelle ultime ore sono state confermate da accreditati giornalisti. Il talent show è costretto a fermarsi momentaneamente a causa di alcuni positivi al Covid tra i ballerini professionisti. Nel weekend, dunque, non verrà tramesso il solito speciale, ma un montaggio di ciò che sta accadendo in casetta e nella scuola.

Aggiornamenti sul prossimo appuntamento con Amici

Nel cast di Amici ci sarebbero alcuni casi Covid, è questo che sostengono molti giornalisti in queste ore sia sui social, che su accreditati siti d'informazione.

Dopo che in rete ha cominciato a circolare il rumor secondo il quale alcuni dei ballerini professionisti sarebbero positivi al Covid, i fan sono andati alla ricerca di notizie su quando avrà luogo la diciottesima puntata dell'edizione numero 21 del talent show.

Gli ultimi aggiornamenti fanno sapere che questa settimana non ci sarà nessuna registrazione e che lo speciale di domenica 30 gennaio non andrà in onda neppure in diretta (ipotesi che stava impazzando tra gli spettatori più curiosi).

Secondo gli aggiornamenti più recenti, il prossimo appuntamento con Amici sarà un daytime un po' più lungo del solito, ovvero una puntata costituita da un insieme di video montati dagli addetti ai lavori e tutti esterni allo studio tv che solitamente ospita il pubblico, la conduttrice e i ragazzi.

Mistero sui danzatori di Amici positivi al Covid

Il motivo per il quale questa settimana non andrà in onda il consueto appuntamento condotto da Maria De Filippi è da ricercare tra i ballerini professionisti. Indiscrezioni sempre più insistenti, infatti, sostengono che alcuni membri del corpo di ballo siano positivi al Covid.

Vista l'assenza dei danzatori del cast (non si conoscono ancora i nomi di chi si è contagiato, se non quello di Andreas Muller che è in quarantena da una decina di giorni) la produzione di Amici ha deciso di annullare la registrazione prevista per mercoledì 26 gennaio e mandare in onda uno speciale montaggio di ciò che è successo ultimamente agli allievi.

Domenica 30, dunque, i telespettatori assisteranno a una puntata inedita del talent, una serie di filmati con protagonisti i cantanti e i ballerini della scuola.

Conto alla rovescia per il serale di Amici

Gli addetti ai lavori non hanno ancora dato spiegazioni sul perché domenica 30 gennaio non andrà in onda il consueto appuntamento con Maria De Filippi, ma i fan hanno deciso di dare retta ai giornalisti e alle notizie che stanno circolando in questi giorni.

Una domanda che si sono posta in tanti, però, è come mai si è deciso di annullare la registrazione settimanale solo perché alcuni ballerini professionisti hanno il Covid. Un parere che stanno sposando in moti, infatti, è che la puntata si sarebbe potuta fare anche senza le dimostrazioni delle coreografie da parte dei membri del corpo di ballo.

Un sospetto che al momento non trova conferme, è quello che potrebbero esserci dei positivi anche tra gli allievi, che però vivono isolati in casetta dallo scorso settembre ed hanno contatti solo con i professori e i loro assistenti.

Insomma, è mistero attorno al diciottesimo speciale di Amici e alla decisione della produzione di trasmettere su Canale 5 un daytime un po' più lungo del solito al posto di quello con a capo la presentatrice.