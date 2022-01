Importanti novità attendono i fan di Love is in the air in vista delle prossime puntate in onda su Canale 5. Gli spoiler della soap dal 10 al 14 gennaio riportano che Eda Yildiz troverà la Camera dei Segreti di Serkan Bolat, un luogo nel quale l'ex fidanzato ha conservato tutto ciò che riguarda la loro storia d'amore.

Ayfer e Aydan, invece, cercheranno un modo per ottenere la custodia di Kiraz.

Anticipazioni Love is in the air puntate 10-14 gennaio

Le anticipazioni di Love is in the air relative agli episodi che verranno trasmessi dal 10 al 14 gennaio evidenziano che Ayfer sarà in ansia per la probabile azione legale che potrebbe intentare Aydan, e per questo motivo pretenderà che Melo l'accompagni presso un avvocato per informarsi sull'affidamento dei figli.

Qui le due donne scopriranno che devono raccogliere delle testimonianze contro Serkan se vogliono essere sicure di vincere la causa.

Anche Aydan apprenderà qual è la procedura da seguire per essere certa della vittoria in tribunale. Per questa ragione, pregherà la signora Deniz di aiutarla a screditare Eda. E così la proprietaria dell'hotel aiuterà la signora Bolat e, di conseguenza, le cose per Melo e Ayfer si complicheranno. Entrambe avranno difficoltà nel trovare delle persone disposte a testimoniare ai danni di Serkan.

Bolat, intanto, apparirà più propenso a fare da padre a Kiraz. Tuttavia, i suoi tentativi di recuperare gli anni perduti, lo porteranno a viziare la figlia. Un atteggiamento, questo, che indispettirà Eda.

Eda scopre l'esistenza della Camera dei Segreti di Serkan

Nelle prossime puntate di Love is in the air, Eda, Kiraz e Serkan saranno invitati a cena da Piril ed Engin. Qui tutti si confronteranno sulla gestione delle rispettive famiglie. Intanto Can farà crescere in Kiraz il timore di essere abbandonata dal padre, visto che non abitano insieme.

Eda, a questo punto, acconsentirà alla richiesta della bimba di fermarsi a casa dell'architetto. In quest'occasione la fioraia scoprirà l'esistenza della Camera dei Segreti dove Bolat ha custodito i ricordi della loro storia d'amore.

Il mattino dopo, Eda si accorgerà che la signora Bolat sta discutendo sulla richiesta d'affidamento per ottenere la custodia di Kiraz.

Serkan si dirà all'oscuro della faccenda e farà di tutto per convincere l'ex fidanzata della sua innocenza. In seguito, l'uomo parteciperà ad una giornata di pesca con Burak.

I genitori di Kiraz devono vivere sotto lo stesso tetto

Eda scoprirà che Aydan sta raccogliendo testimonianze e foto per dimostrare che non è adatta a fare la madre. Anche Serkan capirà che Ayfer sta facendo la stessa cosa per evitare che Kiraz sia affidata a lui.

Arriverà il giorno della sentenza, con il giudice che dovrà prendere la sua decisione sul futuro della bambina. Questi stabilirà che i genitori di Kiraz debbano vivere per qualche giorno sotto lo stesso tetto.