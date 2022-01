La soap opera di origini turche intitolata Love is in the air prosegue la propria messa in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle ore 16:50 e continua ad appassionare milioni telespettatori.

Nel corso della puntata in programma sul piccolo schermo italiano nel pomeriggio di mercoledì 19 gennaio 2022, al centro della scena ci saranno soprattutto i personaggi di Melek Yücel (interpretato da Elçin Afacan) e Burak Balci (Sinan Helvacı).

La migliore amica di Eda Yildiz (Hande Ercel), si accorgerà di essersi presa una cotta per il cugino della signora Deniz Kolcu (Ayşe Akın).

Anticipazioni Love is in the air, puntata del 19 gennaio: Aydan e Ayfer litigano a causa di Kiraz, Melek innamorata di Burak

Gli spoiler dell’episodio dello sceneggiato di mercoledì 19 gennaio nella solita fascia pomeridiana, dicono che Aydan (Neslihan Yeldan) e Ayfer (Evrim Dogan) avranno dei battibecchi dopo essersi consultate sulla scuola che a breve dovrà frequentare la piccola Kiraz (Maya Basol): le rispettive parenti di Eda e Serkan in particolare avranno delle visioni completamente differenti sul contesto nel quale la piccola dovrà ambientarsi.

Intanto Melek, dopo aver ripensato al recente avvicinamento tra lei e Burak (il quale le ha dato un bacio mentre era in preda all’alcool), si renderà conto di provare dei sentimenti forti nei confronti dell’uomo.

Il cugino della signora Deniz, pur essendo deciso a fare di tutto per conquistare Eda (di cui è innamorato da diverso tempo), dai propri atteggiamenti sembrerà ricambiare l’interesse della migliore amica di Eda.

Deniz licenzia Kerem, Eda solidarizza con il suo assistente dando le proprie dimissioni

Nel contempo la signora Deniz un giorno sarà parecchio offesa per una leggerezza commessa da Kerem (Sina Özer) e non ci penserà due volte a licenziarlo su due piedi, quando le risponderà in malo modo.

Tale gesto ingiusto non verrà approvato da Eda.

Yildiz, per tutta risposta, essendo parecchio arrabbiata per la scena vista, solidarizzerà immediatamente con il suo collega: scendendo nel dettaglio Eda - dopo aver fatto presente alla sua datrice di lavoro di non avere alcuna autorità per licenziare il suo assistente - darà le proprie dimissioni, dopo aver ricevuto anche il consenso di Serkan. Quest’ultimo sarà d’accordo con la decisione presa dalla sua ex, infatti le dirà di aver sprecato il suo tempo per un affare poco importante.