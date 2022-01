Le trame della soap opera Il Paradiso delle Signore sono sempre più entusiasmanti. Nel corso delle puntate che occuperanno Rai 1 da lunedì 24 a venerdì 28 gennaio 2022, Salvatore Amato dimostrerà di avere delle intenzioni serie con Anna Imbriani. Il barista siciliano si metterà alla ricerca di una casa per andarci a vivere con la sua fidanzata dopo aver ufficializzato la loro storia d’amore.

Spoiler Il Paradiso delle signore, episodi al 28 gennaio: Salvatore vuole andare a vivere con Anna

Negli episodi in programma su Rai 1 dal 24 al 28 gennaio, Salvatore dopo essere stato incoraggiato dall’amico Marcello, si convincerà a fare il grande passo con la sua fidanzata Anna.

A questo punto mentre Salvatore si farà dare informazioni sull’appartamento in cui vive Irene, la venere cercherà di convincere il padre di Gabriella a rinunciare alla vendita. Il fratello di Tina però per il momento non farà sapere ad Anna di essere intenzionato a condividere lo stesso tetto con lei.

Nel contempo la gestione della collaborazione con gli americani proposta da Dante al direttore Vittorio verrà affidata a Beatrice e Umberto. La vicinanza tra la cognata di Vittorio e Romagnoli non passerà di certo inosservata, visto che addirittura l’uomo le farà delle confessioni private. Intanto Guarnieri avrà dei dubbi sul contratto con gli americani e farà bene a non fidarsi, poiché comprenderà una clausola a discapito del paradiso: dopo la sconcertante scoperta ci sarà un duro litigio tra Umberto, Dante e Vittorio.

Intanto Beatrice rimarrà delusa quando saprà del doppiogioco di Romagnoli.

Tina e Vittorio sorpresi in atteggiamenti intimi da Roberto, Flavia decisa a far lasciare Ludovica e Marcello

Successivamente Roberto sorprenderà Tina e Conti in atteggiamenti intimi: quest’ultimo assicurerà che tra lui e la giovane cantante c’è stato solamente un bacio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Intanto anche Agnese vorrà vederci chiaro, dopo aver avuto dei sospetti sul rapporto tra la figlia e Vittorio: a cercare di far cambiare idea alla sarta ci penserà il suo amato Armando. La giovane Amato troverà il coraggio di essere sincera con la madre, mettendola al corrente di ciò che è accaduto tra lei e Conti. Non mancherà molto per vedere quest’ultimo e Tina trascorrere un momento passionale: purtroppo la fanciulla si dimenticherà il suo foulard sotto il letto del direttore del grande magazzino milanese.

Agnese preoccupata per la figlia tenterà di mettersi in contatto telefonico con Sandro: la signora Amato riuscirà nel suo intento, visto che il discografico e Tina avranno il tanto atteso faccia a faccia.

Intanto Veronica senza rendersene conto desterà ancora più preoccupazione alla figlia Gemma, a causa dei suoi strani atteggiamenti. Stefania invece mentre sarà impegnata con la stesura della copertina della rivista Paradiso Market proporrà di intervistare Gemma per il fatto di aver accettato di essere la nuova cavallerizza del circolo. A proposito di quest’ultima capirà finalmente per quale motivo sua madre è stata turbata, quando ascolterà una sua conversazione con Gloria: la sorellastra di Stefania stufa di vedere la donna che l’ha messa al mondo stare male, sceglierà di parlare con la capo commessa tramite una lettera.

In seguito Flavia si darà da fare per far finire la relazione tra sua figlia Ludovica e Marcello. Adelaide invece farà i conti con un duro colpo, poiché verrà convocata al cospetto di un magistrato per essere sottoposta a un interrogatorio e il motivo sarà legato alla scomparsa del defunto Achille Ravasi. La contessa di Sant'Erasmo dopo aver risposto a ogni domanda, non avrà altra scelta oltre a quella di prendere una decisione inaspettata.