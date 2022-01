Le tensioni all'interno della casa del GF Vip non mancano mai e, ancora una volta, a scatenare le discussioni sono le pulizie e le faccende domestiche che quest'anno continuano ad essere all'ordine del giorno. A puntare il dito, ancora una volta, contro gli altri gieffini è stata Manila Nazzaro che, fin dal primo giorno in cui ha varcato la soglia della porta rossa di Cinecittà, è stata colei che ha tenuto in mano il controllo e la gestione dei vari turni. L'ex Miss Italia ha sbottato contro Jessica che, questa volta, ha prontamente reagito mettendo in chiaro le cose.

Nuove polemiche al GF Vip per la pulizia della casa: Manila sbotta

Nel dettaglio, in questa sesta edizione del GF Vip le tensioni e le discussioni per quanto riguarda la gestione e le pulizia della casa non sono mai mancate e più volte i concorrenti si sono ritrovati ai ferri corti.

A tenere banco è in primis Manila Nazzaro che, quest'anno, è colei che gestisce un po' la situazione per quanto riguarda i turni che bisogna seguire per la gestione della casa di Cinecittà.

E, questa mattina, l'ex Miss Italia ha nuovamente sbottato contro Jessica che stava finendo di fare le faccende domestiche in cucina.

Manila si è lamentata del fatto che fossero presenti ancora diverse cose sporche da lavare, solo che Jessica si è rifiutata di farlo e ha prontamente reagito alle parole di Nazzaro.

Jessica reagisce alle polemiche di Manila Nazzaro per la pulizia della casa

"Ognuno si lava il suo", ha esclamato Jessica che ha così messo a tacere Manila.

"Ho capito ma la bistecchiera chi l'ha usata, i bicchieri chi li ha usati? Questi erano di Sophie e Alessandro", ha ribattuto Manila facendo presente il fatto che ci fossero ancora diverse cose da lavare.

"Sono di Sophie e Alessandro? E tu lasciali là", ha prontamente risposto Jessica che ha così confermato di non essere intenzionata a pulire anche le cose lasciate in giro dagli altri concorrenti.

Intanto, in queste ultime ore, a distanza di meno di 24 ore dal suo arrivo nella casa del GF Vip, la nuova arrivata Delia Duran è stata messa già a fare le faccende domestiche.

Delia Duran messa già 'sotto fatiche' al Grande Fratello Vip e chiamata a fare le pulizie

La moglie di Alex Belli, che dal 14 gennaio è ufficialmente una nuova concorrente di questa sesta edizione del reality show, nel mattina del 15 gennaio si è dedicata alla pulizia della zona bagno assieme a Davide Silvestri.

Un trattamento decisamente inedito per una nuova arrivata, dato che normalmente i vipponi permettono loro prima di ambientarsi almeno un paio di giorno all'interno della casa e poi li inseriscono all'interno dei turni per la pulizia e la gestione della casa del GF Vip.