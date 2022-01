La serie televisiva di origini turche Love is in the air, con protagonisti i due attori Kerem Bürsin e Hande Erçel, giunta alla sua seconda e ultima stagione, prosegue la propria messa in onda televisiva in Italia su Canale 5 nei pomeriggi dei giorni feriali.

Nell'episodio che verrà trasmesso giovedì 20 gennaio 2022, Eda Yildiz dopo aver smesso di lavorare per la capricciosa signora Deniz Kolcu (Ayşe Akın) dopo non aver approvato la scelta della stessa di mandare via il suo assistente Kerem (Sina Özer) si darà da fare per cercare di non far perdere di valore il lavoro che aveva svolto fino ad allora nella struttura.

Anticipazioni di Love is in the air del 20 gennaio: Eda fa in modo che il lavoro che ha eseguito per Deniz non venga calpestato

Le anticipazioni riguardanti ciò che succederà nella puntata della soap opera (conosciuta anche con il titolo originale turco Sen Çal Kapimi) in programmazione su Canale 5 giovedì 20 gennaio a partire dalle ore 16:50 sino alle 17:35, raccontano che Eda dopo che Serkan (Kerem Bursin) sposterà il proprio ufficio suscitando il suo disappunto, e contrariata al fatto che la signora Deniz abbia licenziato Kerem, darà le proprie le dimissioni, alla stessa maniera del suo assistente.

La giovane architetta paesaggista, prima di andarsene via dalla struttura alberghiera di Deniz, però esigerà che il proprio lavoro non venga calpestato: per riuscire nel suo intento la donna si servirà proprio della complicità di Kerem, chiedendogli di illustrare il suo progetto a Nese e Hakan.

Kerem svolge il suo compito grazie a Pina dopo essere entrato nel panico, i giardini di Eda saranno sponsorizzati grazie a Nese e Hakan

In un primo momento Kerem, l’assistente di Eda - colpito dalla richiesta ricevuta - non nasconderà la propria evidente agitazione, ma dopo essere entrato nel panico totale, grazie al sostegno di Pina (Doğa Özüm), cugina di Serkan, porterà a termine il proprio compito alla perfezione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il merito di tutto però sarà di Nese e Hakan, dato che proprio grazie a loro, i giardini di Eda, e quindi l’hotel della signora Deniz verrà presentato ai colleghi.

Come la prenderà Deniz quando apprenderà che la giovane Yildiz è riuscita a ottenere la garanzia che Nese si occuperà della sponsorizzazione della sua struttura? Questo aspetto sarà approfondito soltanto nelle puntate successive della soap opera turca, come sempre in onda su Canale 5.