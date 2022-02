Prosegue l'appuntamento quotidiano con Love is in the air, la serie tv turca di Canale 5 che vede protagonista la coppia composta da Eda e Serkan.

Le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 7 all'11 febbraio 2022 rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese, dato che per Serkan arriverà il momento di scoprire la verità sul conto del suo vero padre, ma ci saranno delle novità importanti legate anche alla sua vita sentimentale con Eda.

Serkan rifiuta suo padre: trame Love is in the air 7-11 febbraio

Nel dettaglio, le trame di Love is in the air fino al prossimo 11 febbraio 2022 rivelano che Eda scoprirà tutta la verità sul conto del vero padre di Serkan.

La donna verrà a conoscenza del fatto che il padre biologico dell'uomo che ha al suo fianco in realtà è Kemal.

Dopo aver appreso questa clamorosa notizia, non si farà problemi a parlarne "faccia a faccia" con Aydan e le chiederà di essere sincera con suo figlio e quindi di metterlo al corrente della verità dei fatti.

Le anticipazioni della serie tv turca in onda su Canale 5 rivelano che, a quel punto, Aydan deciderà di affrontare in prima persona la situazione e parlerà apertamente con suo figlio.

Quando Serkan scoprirà la verità su Kemal, e sul fatto che sia lui il vero padre, non la prenderà affatto bene e rifiuterà clamorosamente questa scottante verità che lo lascerà destabilizzato.

Kiraz delusa dal nonno Kemal

Intanto il rapporto tra la piccola Kiraz e Kemal migliorerà sempre più, al punto che la bambina deciderà di invitare colui che in fondo è il suo vero nonno, al primo giorno di scuola.

Kemal, però, non si presenterà: l'uomo riceverà un ordine ben chiaro e diretto da parte di Serkan, che gli chiederà di farsi da parte e di non presentarsi all'evento che vede protagonista la bambina.

Una grandissima delusione per la piccola Kiraz, la quale resterà profondamente delusa dal comportamento di Kemal.

La bambina, in segno di protesta, si chiuderà nel bagno della scuola e farà preoccupare moltissimo i suoi genitori.

Eda e Serkan di nuovo insieme: anticipazioni Love is in the air 7-11 febbraio

Le anticipazioni di Love is in the air fino all'11 febbraio rivelano che a quel punto sarà necessario proprio l'intervento di Kemal, che aiuterà Kiraz ed Eda a uscire da questa situazione complicata che si è venuta a creare a scuola.

Dopo che tutto si sarà risolto nel migliore dei modi, Eda prenderà in mano le redini della situazione per far sì che tra Serkan e il suo vero padre possa tornare il sereno.

La donna deciderà così di invitare sia Kemal che Aydan alla festa che ha scelto di fare con Serkan per annunciare ufficialmente che sono tornati insieme.