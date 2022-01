Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca 'Love is in the air', interpretata fra gli altri da Hande Ercel (Eda Yildiz), Kerem Bursin (Serkan Bolat), Evrim Dogan (Ayfer Yildiz). Le nuove trame si riferiscono agli episodi che andranno in onda in Italia dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle indagini svolte da Aydan per scoprire il vero padre di Serkan, sugli sforzi fatti da Eda e Serkan e da Piril ed Engin per iscrivere Kiraz e Can in una scuola esclusiva e sulla partenza di Kerem.

Aydan manda un sms a Serkan

Le anticipazioni di 'Love is in the air' ci segnalano che Aydan inizierà a temere che Serkan possa essere figlio di Kemal e non del marito. Per questo motivo deciderà di eseguire alcuni test genetici che confermeranno che Serkan è figlio di Kemal. A quel punto, la donna inizierà a riflettere su come rivelare al figlio e al compagno ciò che ha scoperto. Alla fine, deciderà di raccontare la verità a Serkan tramite un messaggio telefonico. Piril ed Engin chiederanno un giorno libero a Serkan per avere la possibilità di sostenere il colloquio conoscitivo che permetterebbe al figlio Can di frequentare una prestigiosa scuola. La decisione della coppia insospettirà Eda e Serkan che scopriranno a malincuore che i loro amici li hanno tenuti all'oscuro in merito alla scuola di Can per paura che loro gli soffiassero l'unico posto disponibile.

Aydan cerca di corrompere la direttrice

Arrabbiati, i due giovani decideranno di reagire al torto subìto dagli amici, acconsentendo alla richiesta di Kiraz di voler andare a scuola con Can. Nel tentativo di ottenere un posto all'istituto, Eda e Serkan cercheranno di ottenere alcuni agganci in società, finendo per rivolgersi ad Aydan che riuscirà a far ottenere loro un colloquio in cambio della promessa di Eda di convincere Serkan a cenare con Kemal.

In seguito, Aydan inviterà la direttrice della scuola e tenterà di corromperla. Alla fine sarà grazie all'intervento di Ayfer che Eda e Serkan avranno la possibilità di concorrere per il loro obiettivo. I due giovani, infatti, parteciperanno ad alcune prove attitudinali perché la scuola richiede che siano i genitori a gareggiare fra di loro e non gli alunni.

La competizione scolastica a cui parteciperanno acuirà ancora di più l'astio fra Eda e Serkan ed Engin e Piril. Alla fine, tutti i loro sforzi risulteranno vani in quanto la giuria scolastica deciderà di squalificare tutte e due le coppie a causa del loro passato discutibile.

Pina riceverà una telefonata che farà arrabbiare Kerem così tanto da spingerlo a partire. Melek confiderà a Ayfer che il suo amato Burak le ha detto di voler rimanere soltanto amici nonostante l'abbia baciata mentre era ubriaco.