Cambio di programmazione per Endless Love nel pomeriggio di Canale 5. Ad oggi, per quanto riguarda lo slot del daytime del weekend, l'appuntamento con la soap turca risulta sospeso per lasciare spazio a My home my destiny e La Promessa, ma stando a quanto appreso nelle ultime ore da settembre in poi le cose cambieranno.

La soap che vede protagonisti Nihan e Kemal, terminato il periodo estivo, riprenderà infatti ad occupare le giornate di sabato e domenica con il classico formato da due ore.

Stop per Endless Love nel weekend pomeridiano estivo: cambio programmazione Canale 5

Il palinsesto del pomeriggio di Canale 5 subirà dunque delle modifiche a partire dal 29 giugno e per tutta l'estate: in daytime, infatti, le puntate speciali di Endless Love della durata di due ore, dalle 14:45 alle 16:30 circa, non verranno mandate in onda.

La soap con Nihan verrà dunque proiettata soltanto nel pomeriggio feriale, con episodi di breve durata che andranno in onda come sempre dalle 14:10 alle 14:45 circa.

Al sabato e alla domenica pomeriggio, invece, ci sarà spazio per le nuove puntate di My home my destiny e La Promessa, in programma dalle 14:10 alle 16:40 circa.

La soap opera turca torna in onda a settembre con le puntate speciali

Tuttavia, visto il grande successo di ascolti registrato in questi mesi con una media di oltre 2,2 milioni di spettatori fissi a settimana e picchi che hanno toccato il 22% di share, Mediaset non rinuncerà in toto alla messa in onda degli episodi speciali.

A partire da settembre, infatti, al sabato pomeriggio tornerà il doppio appuntamento con la soap turca che andrà in onda in uno slot orario utile a trainare Verissimo.

Endless Love proseguirà anche nel daytime feriale di Canale 5 prima del consueto spazio dedicato invece a Uomini e donne di Maria De Filippi.

Nihan costretta a cedere ai ricatti di suo marito Emir nella seconda stagione

In attesa del ritorno delle puntate speciali di settembre, le anticipazioni sulla seconda stagione rivelano che Nihan si ritroverà costretta a tornare insieme al perfido marito Emir.

Quest'ultimo, infatti, riuscirà a far rapire la piccola Deniz da Londra e costringerà Nihan a rientrare al più presto a Istanbul.

A quel punto inizierà a ricattare la donna, facendogli presente che se vorrà rivedere sua figlia dovrà accettare di tornare a vivere sotto lo stesso tetto con lui.

Sezin, in un primo momento, cercherà di ribellarsi alla perfidia del marito ma alla fine sarà costretta a cedere per amore della figlia.

Un ritorno di fiamma che non sarà affatto dettato dall'amore, dato che Nihan in cuor suo continuerà ad amare profondamente Kemal: quest'ultimo sceglierà tuttavia di dimenticarla e di voltare pagina assieme ad Asu, con la quale intraprenderà una nuova relazione.