La soap opera turca Love is in the air giunta al suo secondo capitolo e che vede come protagonisti principali i due amati attori Hande Erçel e Kerem Bürsin continua a regalare tantissime emozioni al pubblico italiano, nonostante si stia avviando alla conclusione. Nel corso degli episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022, Aydan Bolat (Neslihan Yeldan) dopo essere stata parecchio in difficoltà si deciderà a mettere al corrente il figlio Serkan di una scoperta appena fatta tramite il risultato di un test del DNA: l'imprenditore verrà a conoscenza di essere nato dalla notte di passione che la donna che l’ha messo al mondo ha trascorso in passato con Kemal Özcan (Sinan Albayrak).

Spoiler Love is in the air, episodi al 4 febbraio: Kiraz vuole frequentare la stessa scuola di Can, Aydan accetta di aiutare Eda e Serkan

Le anticipazioni delle puntate del popolare sceneggiato il cui titolo originale è Sen Çal Kapımı e che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 31 gennaio a venerdì 4 febbraio nella solita fascia pomeridiana, dicono che Eda e Serkan non appena loro figlia Kiraz (Maya Basol) manifesterà la volontà di frequentare la stessa scuola privata come il suo amico Can (Ahmet Efe Metekoğlu) non perderanno tempo per non deluderla.

Per riuscire nel loro intento, però l’architetta paesaggista e il ricco imprenditore non avranno altra scelta oltre a quella di rivolgersi ad Aydan: in particolare Eda in cambio di un colloquio con il famoso istituto, prometterà alla signora Bolat che il suo ex fidanzato Serkan e Kemal andranno a cena fuori grazie a lei.

Aydan confessa al figlio Serkan che il suo vero padre è Kemal, Melek svela a Ayfer di amare Burak

A questo punto Aydan si darà subito da fare, visto che dopo aver invitato la preside del prestigioso istituto cercherà di corromperla: a intervenire però ci penserà Ayfer (Evrim Doğan), e sarà per merito suo che il progetto di Eda e Serkan non andrà in fumo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Eda e Serkan però alla stessa maniera di Engin (Anıl İlter) e Piril (Başak Gümülcinelioğlu) dovranno affrontare una serie di prove esaminate da una commissione: a causa di ciò le due coppie entreranno in guerra. In seguito Aydan troverà il coraggio di essere finalmente sincera con il figlio Serkan, dato che tramite un messaggio gli dirà che il suo vero padre in realtà non è Alptekin (Ahmet Somers) come ha creduto per tutto questo tempo ma il suo attuale compagno e primo amore Kemal.

Per concludere Melek aprirà il suo cuore a Ayfer facendole sapere di provare dei sentimenti per Burak (Sinan Helvacı), che però preferisce continuare ad avere con lei soltanto un rapporto d’amicizia.