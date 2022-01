Nuovo appuntamento con La Sposa, la fiction della rete ammiraglia Rai con protagonista l'attrice Serena Rossi. La trama dell'ultima puntata che i fan avranno modo di seguire domenica 30 gennaio su Rai 1 racconta che Italo perderà la vita in un incendio, mentre Paolino verrà rinchiuso in un istituto dopo un malore di Maria Saggese.

Anticipazioni La Sposa, ultima puntata: Italo muore durante un incendio

Le anticipazioni de La Sposa inerenti all'ultima puntata in programma domenica 30 gennaio in prima visione assoluta raccontano che Maria e Italo (Giorgio Marchesi) saranno in ansia per l'imminente trebbiatura del grano.

Alcune operaie, infatti, decideranno di lavorare anche senza essere retribuite. La Saggese, a questo punto, si assumerà tutta la responsabilità, se il marito non decidesse di licenziarsi dal posto di muratore offerto da Antonio ai cantieri.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Paolino udirà un rumore molesto dopo aver notato una figura vestita di scuro all'interno dell'aia. Ed ecco che il bambino rischierà di venire ucciso dall'incendio divampato da lì a poco, che purtroppo non risparmierà la vita di Italo.

Paolino affidato ad un istituto dopo il ricovero di Maria

Nell'ultima puntata de La Sposa del 30 gennaio, i famigliari ritroveranno il corpo di Italo parzialmente bruciato all'interno del fienile arso dalle fiamme.

La fine del capofamiglia sconvolgerà la vita di Maria (Serena Rossi) e del figlio. A tal proposito, i famigliari pretenderanno che la protagonista faccia ritorno al sud, se lei non si opponesse in quanto decisa a partorire il frutto dell'amore con Italo a Vicenza. La donna, infatti, deciderà di rimboccarsi le maniche per garantire al bambino un futuro migliore dopo aver reagito al grave lutto famigliare.

Tuttavia, la situazione sarà destinata a complicarsi quando la Saggese accuserà un malore, finendo per cadere in terra provata dalla stanchezza. Per questo motivo, si riterrà indispensabile il ricovero della vedova in ospedale per accertamenti, mentre Nunzia si dovrà prendere cura di Paolino. Un ricovero che si protrarrà per molto tempo, tanto che quando uscirà scoprirà che suo figlio è stato affidato ad un istituto a causa del suo autismo.

Maria, a questo punto, deciderà di mettere di mezzo gli assistenti sociali per poterlo riavere con sé.

Inoltre, la protagonista scoprirà che Antonio ha ingannato sia lei che Giuseppe. Fortunatamente, la donna riuscirà a liberarsi dei soprusi del primo amore e partorire una femmina di nome Vittoria.

In attesa di vedere l'ultima puntata in televisione, si ricorda che la fiction può essere rivista on demand su Rai Play e in replica su Rai Premium.