Numerosi colpi di scena avverranno durante le puntate di Love is in the air previste dal 3 al 7 gennaio su Canale 5. Le trame segnalano che Kiraz scomparirà nel nulla mentre Aydan ingannerà suo figlio Serkan Bolat.

Anticipazioni Love is in the air: puntate 3-7 gennaio

Le anticipazioni di Love is in the air sulle puntate visibili tra il 3 e il 7 gennaio narrano che Serkan apparirà determinato a non voler fare da padre a Kiraz. Una scelta, che ovviamente non sarà presa bene da Aydan. La nonna, infatti, non crederà che sia una buona idea, tanto da chiedere l'aiuto di Engin per convincere suo figlio a tornare sui suoi passi e farlo affezionare alla bambina.

Ed ecco che la signora Bolat darà inizio al piano di avvicinamento tra padre e figlia.

Inoltre, la donna chiamerà Kemal in quanto vuole ottenere l'affidamento della piccola, visto che non vuole che cresca nella famiglia Yildiz. Non contenta, Aydan ultimerà i preparativi per il party di compleanno di Kiraz. A tal proposito, Eda farà una bella presentazione di sua figlia dopo aver avuto l'incoraggiamento da parte di Serkan. Tuttavia, quest'ultimo continuerà a rifiutare di fare da padre alla bambina, sebbene a malincuore.

Kiraz fa perdere le proprie tracce

Nelle puntate di Love is in the air di inizio gennaio, Serkan crederà di potersi nuovamente ammalare di tumore al cervello e per questo si dimostrerà freddo nei confronti della primogenita.

Più tardi, l'uomo confiderà le proprie paure ad Engin, Eda e il suo medico oncologo, che cercherà di tranquillizzarlo sulla prognosi positiva della sua malattia. Alla fine, Bolat esprimerà il desiderio di riconoscere Kiraz.

In seguito, l'architetto assisterà alla messa in onda dei video che ripercorreranno tutta la storia di Eda e sua figlia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In questo modo, l'uomo inizierà a pensare a trovare un modo per recuperare il rapporto con loro. Ma ecco che Kiraz farà perdere le tracce nel giorno del suo compleanno. Serkan, a questo punto, parteciperà attivamente alle battute di ricerca mentre Eda sarà preda della disperazione.

Aydan fa firmare a Serkan l'affidamento della figlia con l'inganno

Piril e Engin avranno i primi problemi da affrontare come genitori. Intanto gli ospiti saranno in ansia per la scomparsa di Kiraz, che sarà velocemente ritrovata da Serkan intenta ad attaccare un biglietto ad un palloncino con una dedicata al suo papà, di cui sente la mancanza proprio in occasione del suo compleanno.

Una volta tornati, la bambina non avrà nessuna intenzione di spegnere le candeline fino all'arrivo di suo papà. Ed ecco che Serkan entrerà nel salone delle feste vestito da astronauta con il palloncino tra le mani. Kiraz apparirà contentissima di scoprire la vera identità di suo papà.

Aydan, invece, farà firmare a Serkan l'affidamento della figlia, sebbene con l'inganno.

Dopodiché, la signora Bolat affiderà il documento a Kemal affinché faccia partire le pratiche legali.

Infine l'architetto contatterà una pedagogista di successo per aiutarlo a crescere sua figlia. La vicinanza tra il giovane e Hulya insospettirà Eda, che diventerà molto gelosa.