Proseguono le nuove puntate de Il Paradiso delle signore su Rai 1, come sempre alle 15:55 dal lunedì al venerdì e in replica su RaiPlay. Le anticipazioni svelano che le nozze di Maria e Rocco si avvicinano, ma non senza molti dubbi. La bella Puglisi è ancora in ansia per la distanza fisica ed emotiva del fidanzato, ma cerca di farsi coraggio restando ottimista. Ora, è il momento di dedicarsi al confezionamento del suo abito da sposa. Sempre che lo indossi. Nel frattempo, Flora rientra dall'America ma con le idee piuttosto confuse su Umberto, Adelaide e la morte di Achille.

Vedremo anche Ezio molto turbato, visto che vorrebbe essere sincero con Veronica prima del loro matrimonio e dunque raccontarle tutta la verità su Gloria. Ne avrà il coraggio?

Ezio vuole raccontare a Veronica la verità su Gloria: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Nei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore che andranno in onda su Rai 1, Ezio sarà molto indeciso sul da farsi con Veronica. Da una parte vorrebbe essere sincero con la donna che sarà al suo fianco per il resto della vita, raccontandole la verità su Gloria. Dall'altra, però, teme che la compagna possa non capire e lasciarlo. La scelta non è affatto semplice e coinvolge inevitabilmente anche Stefania, ancora all'oscuro di tutto.

Intanto, Vittorio si rende conto di non essere in grado di soddisfare le richieste degli americani e non sa come fare.

Flora si appresta a rientrare a Milano, senza sapere che Umberto e Adelaide hanno tramato alle sue spalle raccontandole una bugia sulla morte di Achille.

La scoperta delle Veneri

Continuando con le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, vedremo le Veneri fare una prova vestiti.

Niente di strano, se non fosse che vengano in possesso di un braccialetto con inciso il nome di Stefania e la sua data di nascita. Il segreto di Gloria è a rischio?

Nel frattempo, Maria è impegnata a cucire il suo abito da sposa, il sogno di una vita. La dolce Puglisi non è però serena, alla luce degli ultimi avvenimenti. Rocco è distante e il suo comportamento non è stato dei migliori negli ultimi tempi.

Flavia ricatta Ludovica: spoiler Il Paradiso delle signore

Davvero una brutta situazione per Ludovica e Marcello, costretti a separarsi dopo l'arrivo inaspettato di Flavia. Stando alle nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore, per la coppia sono in arrivo guai.

Nella puntata dell'11 gennaio, Flavia gioca a carte scoperte e fa sapere a Ludovica di avere le prove della sua relazione con Marcello. Le impone un aut aut, ma la tenace Brancia non ha intenzione di cedere al ricatto della madre, pronta a tutto pur di difendere la sua storia d'amore.