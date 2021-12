Nuovi problemi mineranno la relazione tra Eda Yildiz e Serkan Bolat, protagonisti indiscussi di Love is in the air, la serie tv di grande successo della rete Mediaset. Le trame turche della soap opera svelano che la madre di Kiraz sarà costretta a raccontare una bugia al marito per interrompere la luna di miele in Italia.

Anticipazioni Love is in the air: Serkan parte per il viaggio di nozze con Eda

Le anticipazioni di Love is in the air sulle nuove puntate trasmesse in tv svelano che la luna di miele di Serkan ed Eda finirà nei peggiori dei modi.

Tutto inizierà quando Piril riceverà una brutta notizia per quanto riguarda un prestigioso affare stipulato in Qatar. La madre di Can, infatti, scoprirà che la banca non ha accettato il concedere il grosso prestito all'Art Life e per questo l'affare è saltato. Ma ecco che la donna deciderà di tenere la bocca chiusa sulla delicata questione per non rovinare il giorno di festa di Serkan, che deciderà di partire per il viaggio di nozze in Italia, una volta sposato con Eda.

Purtroppo l'istituto bancario disattiverà tutte le carte di credito, comprese quelle dell'architetto al fine di riottenere i soldi. Per questo motivo, inizieranno i guai.

Eda scopre che l'Art Life rischia il crac finanziario

Nelle puntate turche di Love is in the air, la prima ad accorgersi che qualcosa non va sarà Aydan.

La cartolibreria, infatti, rifiuterà il pagamento della merce acquistata per Kiraz per frequentare il collegio. Anche Eda inizierà ad avere qualche sospetto quando un ristorante rifiuterà la carta di credito di Serkan. Per questa ragione, la giovane sposa approfitterà di un momento di disattenzione dell'architetto per fare una telefonata a Piril per sapere se c'è qualche problema a Istanbul.

Ed ecco che la moglie di Engin sarà costretta ad informare la Yildiz delle brutte condizioni in cui versa l'Art Life. In pratica, la donna preciserà che hanno due giorni a disposizione per evitare che lo studio di architettura rischi il crac finanziario. Eda, a questo punto, accetterà di prendere del tempo prima di rivelare tutto a Bolat, che continuerà invece a fare acquisti di ogni genere.

Eda racconta un bugia al marito per interrompere la luna di miele

Ma ecco che la madre di Kiraz si rifiuterà di continuare la luna di miele verso New York. La donna, infatti, provvederà a pagare il conto di tasca sua dopo aver trattenuto il marito a stento nell'albergo italiano. Alla fine, Eda fingerà di accusare la mancanza di sua figlia, tanto che Serkan accettare di tornare in Turchia. Una bugia, quella della Yildiz per evitare che Bolat scopra che l'Art Life sta per chiudere i battenti dopo l'annullamento del prestigioso affare in Qatar.