Nuovi problemi per la coppia più amata di Love is in the air, la Serie TV trasmessa da lunedì al venerdì su Canale 5. Le trame delle puntate turche raccontano che Serkan Bolat ed Eda Yildiz si recheranno in luna di miele in Italia, all'oscuro del fatto che l'Art Life rischi di fallire da un momento all'altro.

Anticipazioni Love is in the air: Eda e Serkan in luna di miele in Italia

Le anticipazioni di Love is in the air, inerenti le nuove puntate in programma prossimamente, annunciano che l'Art Life rischierà il fallimento.

Tutto inizierà quando Serkan e Piril decideranno di servirsi di un considerevole prestito per ultimare un progetto lavorativo in Qatar, ma durante le nozze dell'architetto con Eda, la madre di Can riceverà una chiamata dove scoprirà che l'affare è saltato e la banca esigerà il pagamento del debito; per questo motivo l'istituto di credito chiuderà preventivamente tutte le carte di credito dell'azienda.

Tuttavia Piril deciderà di mantenere il massimo riserbo con Serkan, in quanto non vorrà farlo preoccupare ulteriormente, visto l'intenzione sua e di Eda di partire per la luna di miele in Italia.

Aydan scopre che l'Art Life rischia il fallimento

Nelle puntate turche di Love is in the air, Aydan sarà la prima a capire che l'Art Life naviga in cattive acque e lo farà quando si recherà in una cartolibreria per acquistare tutto il necessario per Kiraz e il collegio in cui è stata ammessa.

Proprio qui, durante la fase di pagamento, la carta di credito verrà rifiutata e Piril si ritroverà costretta a confessare alla signora Bolat l'amara verità, spiegandole di non aver informato prima Serkan per non rovinargli la felicità ritrovata con Eda dopo il matrimonio.

Aydan, a questo punto, pregherà Piril di fare di tutto pur di scongiurare il fallimento dello studio di architettura.

Eda turbata da una fake news su Serkan

La moglie di Engin, a questo punto, confesserà alla signora Bolat che, al fine di salvare l'Art Life dal fallimento, la signora Deniz dovrà anticipare i soldi della costruzione di un centro sportivo.

In questo modo Aydan capirà che il futuro lavorativo di Serkan è nelle mani della proprietaria dell'albergo di Sile, che in più di un'occasione ha tentato di dividere i genitori di Kiraz.

Eda, intanto, apparirà molto turbata quando leggerà sui rotocalchi una notizia fake lanciata da Deniz, in merito a una presunta relazione clandestina tra lei e suo marito Serkan.