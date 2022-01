Prosegue l'appuntamento con Non mi lasciare, la fiction con Vittoria Puccini e Alessandro Roja di cui lunedì 17 gennaio andrà in onda su Rai 1 la seconda delle quattro puntate previste in prima visione assoluta.

Le anticipazioni rivelano che non mancheranno i colpi di scena in questi nuovi episodi che si preannunciano densi di sorprese e colpi di scena, dove a tenere banco saranno le nuove indagini di Elena ma anche le sorti di Angelo, che si risveglierà prigioniero.

Anticipazioni Non mi lasciare del 17 gennaio: Angelo si risveglia prigioniero

Nel dettaglio, le anticipazioni legate alla seconda puntata di Non mi lasciare del 17 gennaio 2022, rivelano che Angelo si risveglierà prigioniero all'interno di una stanza buia e privo di contatti con il mondo esterno.

Intanto, però, Elena porterà avanti le indagini e riuscirà a ottenere il permesso per poter collaborare assieme ad una task force, creata per aiutarla a risolvere il caso e per riuscire a smantellare la rete di pedofili, cui stanno dando la caccia per metterli dietro le sbarre.

Nel frattempo, scopriranno che Gilberto per tutto questo tempo credeva di chattare con una ragazzina di nome Sofia.

Gilberto viene ingannato e rapito

Di conseguenza, dopo aver fissato un appuntamento con Sofia, Gilberto sarà convinto di andare a un incontro con lei ma la situazione sarà decisamente diversa.

Le anticipazioni di Non mi lasciare, infatti, rivelano che a questo appuntamento, Gilberto verrà rapito e caricato su una barca.

Un duro colpo per Elena che continuerà ad indagare per cercare di arrivare alla verità dei fatti. Dalle indagini scopriranno che l'uomo che ha rapito Gilberto si chiama Pietro Tomà ed è cresciuto all'interno di un orfanotrofio.

Elena indaga sul rapimento di Gilberto: spoiler Non mi lasciare seconda puntata

Le anticipazioni di Non mi lasciare del 17 gennaio, rivelano che Elena grazie alla complicità di Daniele riuscirà adintrufolarsi all'interno dell'abitazione dell'uomo.

La donna riuscirà ad accedere al computer di Petro e, leggendo dei dati si renderà conto che è implicato nel rapimento di Gilberto ma anche in quello di altri bambini.

Prosegue la sfida del lunedì tra Non mi lasciare e Grande Fratello Vip 6

Insomma sarà una seconda puntata decisamente da non perdere quella di Non mi lasciare in onda su Rai 1 il 17 gennaio 2022, che tornerà a sfidare il Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini che si avvia verso le fasi finali di questa fortunata sesta edizione.

Chi riuscirà ad avere la meglio tra la fiction Rai e il reality show Mediaset, dal punto di vista Auditel? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane grazie al verdetto ascolti sancito dal pubblico sovrano.