La nuova fiction di Rai 1 Non mi Lasciare partirà il 10 gennaio con la prima delle quattro serate che vedranno protagonista Vittoria Puccini nei panni di Elena Zonin. Il vicequestore tornerà a Venezia dopo vent'anni di assenza per indagare sulla misteriosa sparizione di un ragazzo. In città, Elena ritroverà il suo ex fidanzato, Daniele (Alessandro Roja) che nel frattempo si è sposato con la sua migliore amica di un tempo. La protagonista sarà costretta a fare i conti con il suo doloroso passato che le riaprirà delle ferite mai cicatrizzate che potrà guarire solo superando le difficoltà lasciate in sospeso.

Parte la nuova fiction con Vittoria Puccini, Non mi lasciare

Secondo le anticipazioni di Non mi lasciare, nel primo episodio, il vicequestore Elena Zonin ritornerà a Venezia dopo vent'anni vissuti a Roma dove ha fatto carriera e si è specializzata in crimini informatici. Un nuovo caso porterà la donna a trasferirsi nella sua città di origine per approfondire un caso che sembra collegato a delle indagini a cui stava lavorando da tempo. Si tratta del ritrovamento del corpo di un ragazzino, Gilberto, che secondo la polizia si è suicidato. Elena non crederà al suicidio e sospetterà che dietro alla sua scomparsa ci sia la rete criminale di cui si occupa da tempo. In laguna, Elena ritroverà Daniele, il suo ex fidanzato, con cui dovrà collaborare mettendo da parte la loro storia passata.

Daniele e il vicequestore cattureranno Cioro: anticipazioni puntata di lunedì 10 gennaio

Le anticipazioni di Non mi lasciare raccontano che nel secondo episodio in onda lunedì 10 gennaio su Rai 1, Elena e Daniele si occuperanno di un nuovo caso. Il piccolo Angelo, scapperà dalla Casa Famiglia che lo ospita per poter incontrare Elisa e fuggire insieme a lei.

Nel corso delle indagini, il vicequestore e il suo collaboratore riusciranno a ottenere delle informazioni da Karim che permetteranno di catturare Cioro, un losco personaggio che potrebbe rivelarsi molto utile alle ricerche.

Una storia che si intreccerà tra passato e presente

Il nuovo crime contemporaneo Non mi lasciare è prodotto da Rai Fiction e Papermoon Italia e racconta una storia avvincente che viaggia tra i sentimenti e mira a rivelare il lato oscuro del web che se non usato con criterio può rivelarsi molto pericoloso per i più giovani.

La fiction è diretta da Ciro Visco ed è ambientata a Venezia, la città in cui i due protagonisti anni prima hanno vissuto la loro storia d'amore e che riporterà Elena a riflettere sul passato e a risolvere una volta per tutte le questioni lasciate in sospeso quando, senza dare nessuna spiegazione, si era trasferita a Roma.