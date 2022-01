Prosegue l'appuntamento con la fiction Non mi lasciare, di cui lunedì 31 gennaio andrà in onda la quarta e ultima puntata su Rai 1. Le anticipazioni riguardanti l'ultimo attesissimo appuntamento di questa Serie TV che vede protagonista Vittoria Puccini, rivelano che i colpi di scena non mancheranno e ci sarà spazio per le novità legate alle indagini di Elena e Daniele, pronti a far chiarezza su quanto è accaduto all'interno dell'orfanotrofio.

Anticipazioni Non mi lasciare, trama ultima puntata: Elena finisce in ospedale

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la quarta e ultima puntata di Non mi lasciare, che andrà in onda lunedì prossimo 31 gennaio su Rai 1, rivelano che Elena si ritroverà in un letto di ospedale.

La donna si è miracolosamente salvata in seguito alla sparatoria: per fortuna non ha avuto la peggio anche se sarà costretta a restare in ospedale per qualche tempo.

Intanto, però, in sua assenza sarà Daniele a portare avanti le indagini e assieme ai suoi uomini, scopriranno dove si trova Andrea, il carceriere di Angelo.

Andrea viene beccato da Davide, ma riesce a fuggire via

Tuttavia, gli spoiler dell'ultima puntata di questa seguitissima fiction, rivelano che Andrea riuscirà a scappare anche stavolta e, come se non bastasse, durante la fuga ferirà anche uno degli uomini che stanno collaborando a questa task force.

Dopo essersi riuscito a dileguare, Andrea chiederà ospitalità da colui che ha sempre considerato il suo "Maestro", il quale però questa volta non si rivelerà tale.

Intanto qualcuno riuscirà ad intrufolarsi nella macchina di Elena e ruberà tutti i documenti che aveva trovato nell'orfanotrofio.

Elena e Daniele indagano: anticipazioni Non mi lasciare del 31 gennaio

Le anticipazioni dell'ultima puntata di Non mi lasciare di lunedì 31 gennaio, rivelano che Elena e Daniele si metteranno di nuovo al lavoro per far luce sulla verità legata agli abusi avvenuti nell'orfanotrofio, dopo le varie prove raccolte.

Ma, un nuovo colpo di scena finale, potrebbe rimettere tutto in discussione per l'ennesima volta.

E così, lunedì 31 gennaio cala il sipario sulla prima stagione di Non mi lasciare con la messa in onda dell'ultima puntata stagione.

Chiude Non mi lasciare con Vittoria Puccini: nessuna notizia sulla seconda stagione

La fiction, in queste settimane di messa in onda, ha conquistato l'attenzione di oltre quattro milioni e mezzo di fedelissimi spettatori a settimana, con uno share che ha superato il muro del 20% in prime time.

Numeri decisamente positivi per la prima serata Rai anche se, al momento, non si conosce ancora quello che sarà il destino della serie con Vittoria Puccini.

Ci sarà una seconda stagione di Non mi lasciare? Fino ad oggi non si hanno ancora riscontri e risposte certe da parte della Rai, nonostante il buon successo dal punto di vista auditel, registrato dalle puntate trasmesse quest'anno.