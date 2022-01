Tante le novità del palinsesto Rai 2022. Una delle serie TV più attese è Non mi lasciare con protagonista Vittoria Puccini nei panni di una coraggiosa poliziotta informatica, Elena Zonin. Visto il successo de 'La fuggitiva', ci aspetta un bis di ottimi ascolti. Di seguito, la trama e le anticipazioni e la data della prima puntata su Raiuno in prima visione assoluta.

Novità Rai 2022: Non mi lasciare con Vittoria Puccini

Questo 2022 sarà ricchissimo di nuove serie TV e fiction Rai. Tra le uscite più attese c'è quella di Non mi lasciare, con protagonista Vittoria Puccini nei panni di Elena Zonin, vicequestore che si occupa di crimini informatici.

In particolare, Elena si impegna ogni giorno a indagare sui rapimenti di minori organizzati via web. La serie è ambientata a Venezia e inizia con il ritrovamento di un ragazzino.

Le anticipazioni di Non mi lasciare svelano che Elena, davanti alla morte del ragazzino, si troverà a fare i conti con il suo passato difficile e che la tormenta ancora oggi. Da Roma si trasferisce a Venezia, che aveva lasciato vent'anni fa. E qui ritrova anche Daniele, il suo grande amore del passato, Ora è un suo collega e combatterà al suo fianco per scovare il responsabile.

Daniele è però sposato, si è rifatto una famiglia con Giulia, la migliore amica di Elena. Non sarà facile accettare la realtà.

Vittoria Puccini: 'Elena è una persona fragile e imperfetta'

L'attrice ha rilasciato un'intervista a Tv Sorrisi e canzoni, nella quale ha parlato della nuova Serie TV Rai che la vedrà protagonista: ''Elena è una persona fragile e imperfetta e lo vedrete a un certo punto'', ha anticipato. Non è stato facile affrontare argomenti così delicati, ma Puccini lo ha fatto con la grande professionalità che la contraddistingue: ''Quando affronti queste realtà devi riuscire a mantenere distacco e lucidità''.

L'attrice ha poi aggiunto: ''Ci sono state tante scene difficili da girare e che ci hanno emozionato, ma questa è anche la bellezza del nostro mestiere. Io mi ci sono buttata a capofitto''. Insomma, una full immersion nelle riprese in un periodo non proprio facile come quello che stiamo attraversando.

Quando esce Non mi lasciare su Raiuno

L'attesa è davvero poca. La nuovissima serie TV girata a Venezia si compone di quattro puntate totali, che lasceranno i telespettatori con il fiato sospeso. Conosceremo meglio Elena e, oltre al suo lavoro, verranno piano piano alla luce segreti sepolti nel suo passato.

La prima puntata di Non mi lasciare è in programma su Raiuno per la prima serata del 10 gennaio 2022. Gli episodi potranno essere visti anche on demand su RaiPlay e, dopo la messa in onda, anche in replica sul portale.