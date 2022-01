Quella che è andata in onda il 3 gennaio, è stata una puntata del Grande Fratello Vip davvero piena di tensione. Le donne del cast si sono scontrate duramente, arrivando a dirsi parole poco carine sia in diretta che durante i momenti di pubblicità. I fan più attenti, ad esempio, hanno estrapolato alcune dichiarazioni che Katia ha fatto su Lulù e Miriana quando il collegamento con Alfonso Signorini non c'era: la cantante ha dato della scimmia alla principessina e nessuno si è esposto per correggerla o rimproverarla.

Il commento fuori onda al Grande Fratello Vip

Katia è un fiume in piena: da qualche giorno a questa parte, infatti, la protagonista del Grande Fratello Vip ha una critica per tutti, in primis per i coinquilini con i quali va meno d'accordo.

Nel corso della puntata che Alfonso Signorini ha condotto lunedì 3 gennaio, Ricciarelli ha litigato con molte donne della casa: con Lulù e Jessica per le cose poco carine che Clarissa ha detto su Manila, e con Miriana per l'atteggiamento che ha avuto con Nicola e Biagio nel corso dei mesi.

In un video che sta facendo il giro dei social network, inoltre, si sente la bionda concorrente usare termini eccessivi nei confronti di alcune compagne d'avventura, il tutto "aizzata" da una nervosissima Soleil.

Quando è rientrata in salotto dopo le nomination palesi, Sorge ha raccontato a Katia cosa è successo. "In sala led tutti che urlavano".

I commenti dei fan del Grande Fratello Vip

La risposta di Katia al racconto di Soleil, è stata la seguente: "Quella scimmia lì, ah non si può dire".

La cantante lirica si riferiva a Lulù e al suo atteggiamento spesso aggressivo durante le discussioni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Poche ore prima, infatti, la principessina si era messa muso a muso con Sorge durante una pubblicità e questo non è piaciuto affatto a Ricciarelli.

Chi ha sentito l'offesa che la concorrente ha fatto alla giovane Selassié, ha subito sottolineato la disparità di trattamento che ci sarebbe nel gioco: molti vipponi vengono spesso rimproverati per gli scivoloni che fanno, altri come la "veterana" del cast riescono a scamparsela quasi sempre.

Come riportano alcuni attenti utenti del web, Katia avrebbe detto di Lucrezia che "sta sempre a gambe large" e di Miriana che è la "tenutaria del casino", insomma espressioni infelici che hanno scatenato la reazione di molti spettatori del reality-show di Canale 5.

Provvedimenti in arrivo al Grande Fratello Vip

"La signora Ricciarelli sempre così elegante. Certo, lei può dire tutto e gli altri devono tacere", ha commentato ironicamente uno spettatore del Grande Fratello Vip decisamente stanco del trattamento di favore che sarebbe riservato alla cantante.

"Katia in poche ore è riuscita a dare delle prostitute, scimmie, bestie, sanguisughe a Jessica e Lulù. Ha dato del clochard a Kabir per come è vestito.

Ma lei non offende e la negatività non le appartiene", ha sostenuto un altro fan del programma nelle scorse ore.

Insomma, le cose poco carine che la concorrente continua a dire all'interno della casa stanno rendendo ancora più profonda la spaccatura che già c'è nel gruppo. Il fatto che il presentatore non rimproveri mai Katia per ciò che dice, poi, alimenta l'insofferenza dei telespettatori nei suoi confronti, soprattutto perché tutti gli altri vipponi sono spesso ripresi per come si esprimono davanti alle telecamere.

Durante le nomination palesi dell'altra sera, ad esempio, Signorini ha sbottato con Soleil e Lulù dicendo: "Che atteggiamento volgare, maleducato e saccente. Io chiedo ufficialmente un provvedimento disciplinare per questi ragazzi, così non vado avanti".