Sono tantissime le novità della programmazione Rai 2022, tra serie tv e fiction. Cresce l'attesa per Doc - Nelle tue mani 2 con Luca Argentero nei panni del dottor Fanti, per Mina Settembre 2 con Serena Rossi e non solo. Vittoria Puccini sarà la protagonista di Non mi lasciare, mentre Lino Guanciale terrà i telespettatori con il fiato sospeso in Sopravvissuti. Tra le altre novità Rai 2022 anche Romanzo Radicale con un irriconoscibile Andrea Bosca e Stefano Accorsi in Vostro Onore.

Rai 2022, le novità: Romanzo Radicale con Andrea Bosca

Per gli appassionati del biopic sarà imperdibile Romanzo Radicale con Andrea Bosca, che vestirà i panni di Marco Pannella.

Una trasformazione incredibile per l'attore, che impersona uno dei personaggi più di spicco dell'Italia del 1959. Un'Italia che in quegli anni è cambiata moltissimo per l'entrata in vigore di innovazioni che hanno dato una svolta alle vecchie leggi sul divorzio e l'aborto.

Dietro a questa rivoluzione epocale c'è anche Pannella, agli inizi della sua carriera e non ancora così conosciuto. La sua determinazione e la voglia di cambiare le cose sono bastate per scuotere le coscienze e lo ha fatto con coraggio, esponendosi in prima persona con proteste, digiuni e gesti estremi. La data di uscita era stata fissata al 4 novembre e poi posticipata. Pare che il pubblico vedrà in tv Bosca nei primi mesi del 2022.

Palinsesti Rai 2022: Stefano Accorsi protagonista di Vostro Onore

Stefano Accorsi sarà invece il protagonista di Vostro Onore, un legal thriller composto da quattro puntate che dovrebbe partire in primavera, in contemporanea con altre attesissime nuove serie tv Rai 2022. Accorsi è il giudice milanese Vittorio Pagani, che si divide tra il lavoro e la sua complicata situazione personale.

Vittorio ha un figlio, Matteo, che investe con la sua vettura un pericoloso esponente di una famiglia criminale. A quel punto Pagani deve capire cosa scegliere: seguire il corso della giustizia o proteggere suo figlio? Secondo le prime anticipazioni pare che l'integerrimo giudice opti per la seconda ipotesi, con inaspettate conseguenze sia personali che professionali.

La situazione è complicata, anche perché il giovane che ha perso la vita apparteneva ai Silva, che Pagani conosce molto bene. Fu proprio lui ad arrestarne il capo, smantellando la loro organizzazione criminale. Se i Silva venissero a sapere che il responsabile della morte del ragazzo è Matteo, non esiterebbero a vendicarsi e ucciderlo. Così Vittorio dovrà stare molto attento e agire con prudenza. Inevitabilmente Pagani scivolerà in una discesa verso gli inferi, guidato solo dalla legge del cuore. Riuscirà a proteggere Matteo e anche se stesso? Lo scopriremo molto presto.