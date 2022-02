Da poche ore la stampa americana ha confermato ciò che i fans più attenti sospettavano da tanto tempo: Rihanna e A$AP Rocky diventeranno presto genitori. I due si frequentano dal 2020 e le cose sembrano andare a gonfie vele e ora i due cantanti hanno scelto di compiere il grande passo e dare alla luce una nuova vita.

La rivelazione della gravidanza di Rihanna

Già da qualche tempo molti fan della cantante e imprenditrice del marchio Fenty avevano notato qualcosa di strano, qualcosa che facesse pensare a una gravidanza. Tuttavia nessuno aveva dato conferma, fino alla giornata del 31 gennaio.

A dare la lieta notizia è stata la rivista People, che ha immortalato i futuri genitori per le strade di New York. Lei era vestita con un paio di jeans e un piumino lungo rosa che si apre all’altezza del ventre e mostra in bella vista il pancione della cantante, che viene teneramente abbracciata dal fidanzato.

Tuttavia, i fans più attenti, da tempo avevano intuito che qualcosa bolliva in pentola, dato che in occasione anche del Met Gala 2021 si è presentata con un giaccone nero molto ampio ed ha posato più volte con le mani poggiate sul ventre. Era anche certo che i due stessero "facendo sul serio", anche perché solamente qualche mese fa il rapper aveva definito Rihanna come "l’amore della sua vita" e nessuno dei due ha mai nascosto il desiderio di avere una famiglia; lo stesso Rocky, durante un’intervista, ha dichiarato:” È nel mio destino, penso che sarei un padre incredibile”

La storia d'amore tra Rihanna e A$AP

Rihanna e A$AP sono stati ritratti felicissimi mentre ridevano e si abbracciavano tra la neve di New York.

Come già ribadito, il loro amore è stato ufficializzato nel 2021 durante un evento, ma la frequentazione è iniziata a partire dal 2020, quando la cantante si è separata dall’imprenditore Hassan Jameel. Tuttavia i due cantanti, entrambi di età 33, si conoscevano già da tempo, poiché entrambi si esibivano in tournée insieme. Tra i due le cose sembrano andare a gonfie vele, più volte Rihanna ha detto di non riuscire a non smettere di ridere in sua presenza e sono ormai inseparabili e molto coinvolti nella loro storia d'amore.

A rivelarlo, fin da subito, è stato anche il settimanale People, che già nel 2020 scrisse: ”Sono inseparabili, è una nuova relazione dove entrambi sono molto coinvolti”. Pare che a distanza di due anni non sia cambiato nulla, anzi i due sembrano sempre più uniti e presto anche genitori.